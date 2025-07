Stars Pedro Pascal bevorzugt seinen Schnurrbart

Bang Showbiz | 23.07.2025, 09:00 Uhr

Die Gesichtsbehaarung des 50-jährigen Stars ist zu einem erkennbaren Teil seines Stils geworden, aber er bereut es immer noch, dass er sich für die Rolle des Maxwell Lord in ‚Wonder Woman 1984‘ (2020) alles abrasiert hat.

Im Gespräch mit LADbible wurden er und seine ‚Fantastic Four‘-Kollegin Vanessa Kirby gefragt, was sexier sei: Schnurrbärte oder Bärte. Er sagte: „[W]enn ich alles abrasieren würde… sähe ich wirklich sehr [schrecklich] aus. Ich bin absolut nicht einverstanden mit einem glatt rasierten Ich. Ich war so entsetzt darüber, wie ich in Wonder Woman 1984 aussehe. Ich habe den Film geliebt, aber ich war so entsetzt darüber, wie ich aussah, dass ich nie mich nie wieder glatt rasiert habe, es sei denn, es war absolut notwendig.“ Pascal fügte hinzu: „Wenn sie mich gebeten hätten, mich für Fantastic Four zu rasieren und darauf bestanden hätten, dann hätte ich es getan. Aber es war eine sehr gemeinschaftliche Kreation für alle unsere Looks in dem Film.“

Der Darsteller konnte sein Markenzeichen, den Schnurrbart, für den Film beibehalten, was bei den Comic-Fans, die an den glattrasierten Look von Reed Richards gewöhnt waren, einige Reaktionen auslöste. Kürzlich sagte er der ‚Vanity Fair‘: „Ich bin mir der Verärgerung über meine Besetzung bewusster als über alles andere, was ich je getan habe. Er ist zu alt. Er ist nicht richtig. Er muss sich rasieren.“