Stars Pedro Pascal verlässt sich in schwierigen Zeiten auf seine Schwester

Pedro Pascal and Lux Pasca - 75th Prime Time Emmy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler weiß, dass seine Schwester Lux ihm zur Seite steht, wenn er sie braucht.

Pedro Pascals Schwester Lux gibt ihm Kraft, wenn er in Bezug auf sein Alter in eine existenzielle Krise gerät.

Der 50-jährige Schauspieler sprach in einem Interview mit seiner 33-jährigen Schwester – die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet – über die besondere Verbindung zwischen ihnen. Lux helfe ihm, „weiterzumachen“, sobald er an sich selbst zweifle. Im Gespräch für die Oktober-Ausgabe 2025 der ‚Elle‘ erklärte Pascal: „Jeden Tag etwas anderes. Besonders jetzt, in einer Phase, in der ich existenzielle Fragen rund um das Alter habe, bist du die erste, die mir Kraft gibt und mir Selbstvertrauen schenkt. Bis zu dem Punkt, dass gerade deine Ungeduld mit diesem Thema mir Selbstvertrauen gibt. Weil du einfach sagst: ‚Jetzt reicht’s. Du bist großartig.‘ Und da du die Person bist, der ich am meisten glaube, hält mich das am Laufen.“

Lux erinnerte sich im Gegenzug an einen Moment, in dem sie Trost bei ihrem Bruder fand: „Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich erinnere mich daran, dass ich dich einmal weinend angerufen habe. Und du hast nur den Kopf geschüttelt und gesagt: ‚Sei einfach du selbst. Die Menschen werden es irgendwann sehen. Sei einfach du selbst.‘ Und da dachte ich: ‚Ja, er hat recht.'“

Der ‚The Last of Us‘-Star hatte bereits zuvor erzählt, dass er sich gegenüber Lux und seinem jüngeren Bruder Nicolas „wie ein Elternteil“ fühlte, nachdem ihre Mutter Veronica Pascal im Februar 1999 durch Suizid starb. Damals war Pedro 24 Jahre alt, Lux erst sieben. Im Gespräch mit ‚Esquire‘ sagte er dazu: „Sie waren sehr jung, viel jünger als ich und meine ältere Schwester. Selbst wenn sie kein Elternteil verloren hätten, hätten wir uns immer noch verantwortlich für sie gefühlt. Ich habe nie naiv gedacht, ich könnte diesen Platz füllen, aber ich wollte einfach immer da sein.“ Gleichzeitig betonte Pascal, dass die Schutzinstinkte in beide Richtungen wirken und er seine Schwester sogar mehr brauche, als sie ihn: „Sie ist und war schon immer eine der stärksten Persönlichkeiten, die ich kenne. Mein Beschützerinstinkt ist zwar tödlich, aber ich brauche sie mehr, als sie mich braucht.“