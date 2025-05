Stars Penn Badgley klärt Internet-Irrtum über den Namen seines Sohnes auf

Penn Badgley - June 2023 - Vibe Check - In Conversation with....- 92NY -New York - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2025, 16:00 Uhr

Penn Badgleys Freunde nennen seinen Sohn beim falschen Namen, nachdem sich ein Missverständnis im Internet ausbreitete.

Der ‚You‘-Star ist mit seiner Frau Domino Kirke Vater eines vierjährigen Sohnes. Das Paar hat nie öffentlich verraten, wie er heißt, aber der Junge wurde online fälschlicherweise als „James“ bezeichnet. Das Missverständnis hat dazu geführt, dass mittlerweile sogar Freunde der Familie den kleinen Jungen mit dem falschen Namen ansprechen.

Während eines Auftritts in der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ erklärte Penn: „Das ist eine sehr seltsame Sache, aber unser Jüngster, der vier Jahre alt ist … Sein Name ist nicht James.“ Im Internet, zum Beispiel auf Wikipedia, habe viele Jahre gestanden, dass der Junge James heiße, obwohl das gar nicht stimmt. Penn fügte hinzu: „Wir ließen es entfernen, es kam zurück. Er heißt nicht James. Und ich fühle mich komisch, wenn ich das sage, aber ich dachte nur, na ja, weißt du was? Ich habe eine Plattform, warum nicht das Missverständnis aufklären?“

Penn fügte hinzu, dass mittlerweile sogar Leute, die der Familie nahe stehen, diesen Fehler machen. „Freunde, die uns eine Weile nicht gesehen haben, schicken uns eine Karte und darauf steht ‚An uns alle und James‘.“ Der Schauspieler, der mit seiner Frau außerdem Zwillinge erwartet und Stiefvater ihres 16-jährigen Sohnes Cassius ist, erklärte weiter, dass sie beschlossen haben, den Namen ihres kleinen Jungen nicht öffentlich zu nennen, um ihn aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Allerdings bestand Penn bestand, dass sein Name „gut“ sei. Er fügte hinzu: „Sein Name, weil er vier Jahre alt ist, wird so lange wie möglich geheim bleiben. Aber es ist ein guter Name!“