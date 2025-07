Film Rebel Wilson will Hochzeit für ‚Pitch Perfect‘-Figur im nächsten Film Rebel Wilson hofft, dass ihre ‚Pitch Perfect‘-Figur Fat Amy im nächsten Film heiratet. Die Schauspielerin spielte Amy im Originalfilm sowie in zwei Fortsetzungen und wünscht sich, dass ein vierter Teil nächstes Jahr in Produktion geht. Ihr großer Wunsch für das Projekt: Ihre Figur soll die Liebe finden und vor den Traualtar treten. Auf die Frage, […]