Musik Perrie Edwards trennt sich offenbar von Management und Plattenlabel

Perrie Edwards - December 2024 - Capital's Jingle Bell Ball - O2 Arena - London -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2026, 12:00 Uhr

Für die ehemalige Little-Mix-Sängerin beginnt ein neues Kapitel: Sie hat die Zusammenarbeit mit ihrem bisherigen Label und Management beendet.

Perrie Edwards hat sich Berichten zufolge von ihrem Management und ihrem Plattenlabel getrennt.

Die ehemalige Little-Mix-Sängerin soll ein Angebot abgelehnt haben, ihr zweites Soloalbum mit Columbia aufzunehmen. Stattdessen habe sie einen Vertrag mit Various Artists Management unterschrieben, das unter anderem Tom Grennan und Melanie C vertritt. Ein Insider erklärte gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Für Perrie beginnt ein unglaublich spannendes neues Kapitel in ihrer Solokarriere. Sie stellt ein neues Team zusammen, während sie mit der Arbeit an ihrem zweiten Album beginnt.“

Nach ihrem ersten Soloalbum habe Perrie eine noch klarere Vorstellung davon entwickelt, welche Künstlerin sie sein und welche kreative Richtung sie künftig einschlagen wolle. „Ihr wurde die Möglichkeit angeboten, ihr zweites Album mit Columbia aufzunehmen. Nach mehr als einem Jahrzehnt bei Sony und Modest Management hatte sie jedoch das Gefühl, dass nun der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung in ihrer Karriere und für einen Neuanfang gekommen war, während sie in diese nächste Ära starte“, ergänzte der Insider.

Die 33-Jährige sei allen Beteiligten bei Columbia, Sony und Modest für deren Unterstützung und Arbeit über die Jahre hinweg dankbar. Zudem sei sie stolz auf das, was sie gemeinsam erreicht hätten – sowohl während ihrer Zeit mit Little Mix als auch beim Start ihrer Solokarriere. „Nachdem sie diesen Übergang vollzogen hat, fühlt sich Perrie nun selbstbewusst und freut sich darauf, mehr Verantwortung für das Team zu übernehmen, das sie um sich aufbaut, sowie für die kreative Ausrichtung ihres zweiten Albums“, hieß es weiter.

Perrie Edwards wurde 2011 bekannt, als sie gemeinsam mit Jade Thirlwall, Jesy Nelson und Leigh-Anne Pinnock als Little Mix die britische Castingshow ‚The X Factor‘ gewann. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum erreichte im vergangenen Jahr Platz drei der britischen Charts. Mit ‚Forget About Us‘ gelang der Sängerin zudem ihr erster Solo-Top-10-Hit.