Stars Pete Davidson: Er behält sein Hillary-Clinton-Tattoo

Bang Showbiz | 15.08.2025, 11:00 Uhr

Pete Davidson erzählte, dass er sein Hillary-Clinton-Tattoo behalten wird.

Der 31-jährige Komiker unterzog sich einer Laserbehandlung, um seine Tätowierungen loszuwerden, betonte jedoch, dass er sich das Tattoo, das er sich stechen ließ, nachdem Clinton die US-Präsidentschaftswahl 2016 gegen Donald Trump verlor, nicht entfernen lassen werde.

Bei einem Auftritt in der ‚The Breakfast Club‘-Radiosendung erklärte Pete: „Ich liebe diese Hillary. Ich habe mir Hillary nach ihrer Niederlage stechen lassen, weil … ich sie persönlich kenne und sie eine nette Frau ist – aber auch einfach, also, sie ist hart im Nehmen, Mann. Sie war echt an vorderster Front bei so einem Mist und als jemand, der an vorderster Front bei so einem Mist war, wollte ich sie einfach ein bisschen aufmuntern.“ Der Comedy-Star fügte hinzu, dass sich Hillary sogar bei ihm gemeldet hatte, um zu überprüfen, ob er sich die Tätowierung auch wirklich nicht entfernen lassen würde. Davidson sagte: „Das Süße war, als ich sie mir entfernen ließ, hat sie mich angeschrieben und gefragt: ‚Du entfernst mich doch aber nicht, oder?‘ Ich sagte: ‚Natürlich nicht, natürlich. Hillary bleibt.‘ Sie liebt es.“