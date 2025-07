Stars Pete Davidson freut sich auf seine Vaterrolle

Pete Davidson at the Met Gala in New York - Getty - May 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2025, 09:00 Uhr

Der Star sagt, Vater zu werden sei sein 'Traum'.

Pete Davidson sagt, Vater zu werden sei sein „Traum“.

Die Freundin des 31-jährigen Komikers, Elsie Hewitt (29), ist mit dem ersten Kind des Paares schwanger, und der ehemalige ‚Saturday Night Live‘-Star hat sich Ratschläge von seinen SNL-Kollegen Adam Sandler und Colin Jost geholt.

Er erzählte ‚E! News‘: „Alle haben sich sehr für mich gefreut, weil sie wissen, dass das mein Traum war. Sie haben alle gesagt: ‚Du wirst das toll machen. Es ist das Beste, was du je in deinem Leben machen wirst.‘ Sandler hat mir tolle Ratschläge gegeben.“ Davidson, der sich „sehr glücklich“ fühlt, Vater zu werden, freut sich darauf, für sein Baby zu sorgen. Er fügte hinzu: „[Ich freue mich darauf], mich um etwas kümmern zu können und ihm die Kindheit zu zeigen, die ich nicht hatte. Ich nehme an, dass man einfach versucht, ihnen das zu geben, was man nicht hatte und was man nicht mochte.“

Elsie hat ihre Schwangerschaft letzte Woche auf Instagram bekannt gegeben und ein Ultraschallbild ihres Babys zusammen mit einem Video gezeigt, auf dem sie und Davidson Händchen haltend ein Ultraschallbild betrachten. In der Bildunterschrift witzelte sie: „Jetzt weiß jeder, dass wir Sex hatten.“

Unterdessen haben Freunde von Pete darauf bestanden, dass jetzt der „perfekte“ Zeitpunkt für ihn ist, Vater zu werden.