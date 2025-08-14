Stars Pete Davidson: Kiffen hat ihn in eine Psychose getrieben

Pete Davidson is seen on the set of Bupkis - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2025, 18:00 Uhr

Pete Davidson hat behauptet, dass das Kiffen ihn einmal in eine Psychose versetzt habe.

Der 31-jährige Komiker hat die Gewohnheit inzwischen aufgegeben, gibt jedoch zu, früher ein „großer Drogenabhängiger“ gewesen zu sein. Er erlebte sogar eine psychotische Episode, in der er den Bezug zur Realität verlor.

„Ich war so ein Typ, der täglich, den ganzen Tag gekifft hat, und ich bekam eine Psychose, bei der man Stimmen hört und das Gefühl hat, neben sich selbst zu sitzen“, erzählte Davidson jetzt bei ‚The Breakfast Club‘ von ‚Power 105.1 FM‘. „Gras sollte das nicht tun … es liegt daran, dass es zu stark ist.“

Der Stand-up-Comedian gab auch zu, dass er nach seinem Durchbruch bei ‚Saturday Night Live‘ im Jahr 2014 Drogen nahm, um mit dem Druck des Ruhms umzugehen. Er sagte: „Ja, ich habe einfach Drogen genommen und versucht, Comedy zu machen – versteht ihr, was ich meine? Ich habe niemanden umgebracht oder so, aber trotzdem … will man das nicht öffentlich haben. Man will die Chance haben, zu wachsen.“

Trotz unzähliger Aufenthalte in Reha-Kliniken gab Pete aber zu, dass er zunächst keine Hilfe fand. „Ich war ein großer Drogenabhängiger – ich ging in die Reha und so, und ja, ich habe mentale Probleme, und ich war in Therapie, aber wenn man drogenabhängig ist, funktioniert das alles nicht. Man kann nicht unter Drogeneinfluss zur Therapie gehen und erwarten, dass es wirkt.“ Erst als seine Beziehungen darunter litten, beschloss er, dass es genug war. „Ich bin nicht der Typ, der Dinge in Maßen tun kann, leider, und ich glaube, ich habe mich ein bisschen selbst belogen – so nach dem Motto: ‚Du kannst das‘ – und es kam an einen Punkt, an dem Menschen, die mir wirklich wichtig waren, sagten: ‚Ich habe keinen Bock mehr auf dich.‘ Einige von ihnen nicht mehr bis heute. Die meisten, muss ich sagen, sind zurückgekommen.“