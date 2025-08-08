Stars Pete Davidson kritisiert ’schreckliches‘ Starpublikum bei SNL50

Pete Davidson - AVALON - Los Angeles - July - 2025 - The Pickup premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2025, 18:15 Uhr

Pete Davidson findet, die 50-Jahr-Jubiläumsshow von ‚Saturday Night Live‘ habe ein „schreckliches Publikum“ gehabt.

Der 31-jährige Comedian kehrte Anfang dieses Jahres für die Jubiläumsepisode zur Sketchshow zurück, beklagte jedoch, dass sie vor einem mit Stars gespickten Publikum spielten. Er kritisierte, dass die meisten Prominenten nur an sich selbst interessiert seien und sich nicht wirklich für die Comedy interessieren.

Im Gespräch mit Seth Meyers, einem weiteren ehemaligen SNL-Star, sagte Pete jetzt in ‚Late Night‘: „Wie du von SNL50 weißt – schreckliches Publikum. Es ist ein schreckliches Publikum, weil es nur berühmte Leute sind, und berühmte Leute mögen nur sich selbst. Das stimmt! Ich bin dessen genauso schuldig.“ Seth witzelte daraufhin: „Ich erinnere mich, als dein Pre-Tape lief, warst du der Einzige, der gelacht hat. Wir dachten: ‚Oh, er kommt viel zu heiß rein.'“

Trotz dieser Kommentare von Pete setzten sich die Darsteller, wenn sie nicht live auftraten, zum Rest des Publikums – darunter Stars wie Sabrina Carpenter, Ryan Reynolds und Emma Stone – und schauten die Show. Pete war begeistert, neben Meryl Streep zu sitzen. Seth zeigte ein Foto der beiden zusammen und sagte: „Pete und Meryl. Klassiker.“ Sein Gast lachte: „Meryl ist der Hammer. In typischer SNL-Manier sagen sie dir nichts. Du weißt nicht einmal, was los ist. Ich komme zu meinem Platz, schaue und denke: ‚Das kann nicht stimmen.‘ Es war Meryl Streep, und ich habe mich einfach hingesetzt. Ich sagte: ‚Es tut mir so leid, dass ich neben Ihnen sitze. Sie sind die Beste.‘ Und sie ist die Beste.“