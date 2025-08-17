Stars Pete Davidson spricht über seine ‚Schuldgefühle‘ wegen Elsie Hewitts Schwangerschaft

Pete Davidson and Elsie Hewitt

Bang Showbiz | 17.08.2025, 11:53 Uhr

Der Comedian empfindet nicht nur Freude über die Schwangerschaft seiner Freundin.

Pete Davidson fühlt sich „so schuldig und furchtbar“, weil Elsie Hewitt keine „ideale“ Schwangerschaft erleben kann.

Der ehemalige ‚Saturday Night Live‘-Star und seine Freundin hatten im vergangenen Monat bekannt gegeben, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Trotz aller Freude gestand der Comedian nun, dass er es bedauere, dass Elsie so sehr unter öffentlicher Beobachtung steht. Diese Tatsache beeinträchtige ihre „wunderschöne Erfahrung“.

Im Interview mit ‚The Breakfast Club‘ offenbarte er: „Ich fühle mich schlecht für meine Freundin, weil ich so viel Mist mitbringe. Alles, was ich tue oder sie tut, wird jetzt ein Thema sein. Sie ist ein sehr privater Mensch und sie ist diejenige, die die ganze Arbeit macht. Es sollte eine wunderschöne Erfahrung sein.“

Der 31-Jährige räumte ein: „Sie hat mich nie so fühlen lassen oder etwas gesagt, aber ich fühle mich so schuldig und furchtbar, dass ich ihr nicht die ideale Schwangerschaft ermöglichen konnte, die fast jede Frau haben und genießen darf.“ Pete gab zu, dass er und Elsie „es so lange wie möglich hinausgezögert“ hätten, bevor sie die Schwangerschaft öffentlich machten.

Der ‚Bupkis‘-Star erklärte kürzlich, dass ihm die bevorstehende Vaterschaft eine neue Perspektive auf das Leben gegeben habe. „Ich freue mich einfach darauf, mich um das Kleine zu kümmern. In dem Moment, als ich die Nachricht erfuhr, dachte ich: ‚Oh wow, was ich mache, ist nur ein Job'“, verriet er gegenüber dem ‚People‘-Magazin. „Mir wurde klar, dass ich mein Glück irgendwie von der Arbeit abhängig gemacht habe – was wahnsinnig ungesund ist.“ Pete ergänzte: „Also hat es mir dieses seltsame Gefühl der Ruhe gegeben, weil es eben nur ein Job ist, und jetzt habe ich jemanden, für den ich es tue.“