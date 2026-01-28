Stars Pete Davidson und Elsie Hewitt denken über weitere Kinder nach

Pete Davidson and Elsie Hewitt - AVALON - Los Angeles - July - 2025 - The Pickup premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2026, 09:00 Uhr

Nur einen Monat nach der Geburt ihrer Tochter verraten die Stars, dass sie schon über weiteren Nachwuchs nachdenken.

Pete Davidson und Elsie Hewitt denken bereits darüber nach, ein weiteres Kind zu bekommen.

Das Paar begrüßte vergangenen Monat Tochter Scottie auf der Welt – und liebt schon jetzt die Vorstellung, dass die Kleine eines Tages eine große Schwester sein könnte. Pete sagte dem ‚Us Weekly‘-Magazin: „Wir wollen auf jeden Fall, dass sie einen Freund hat. Wir lieben die Idee, dass sie eine große Schwester wird.“

Elsie ergänzte: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon darüber nachdenken würde, noch ein weiteres Kind zu bekommen. Die Vorstellung davon klingt im Moment absolut verrückt.“ Den Prozess der Geburt beschrieb die 29-Jährige als „wahnsinnig, aber gleichzeitig unglaublich stärkend, wenn es passiert ist.“

Es sei „unglaublich“, jetzt Mutter einer Tochter zu sein. „Die Idee, noch eins zu bekommen und ein Geschwisterchen zu schaffen, ist etwas, bei dem ich schon dachte: ‚Ich will das noch mal machen'“, verriet das Model. „Sie sind so winzig, wenn sie zur Welt kommen, und wachsen so schnell. Das ist verrückt.“

Der ehemalige ‚Saturday Night Live‘-Star gab jedoch zu, dass er und Elsie sich aktuell vor allem darauf konzentrieren, sich an ihr neues Leben als Eltern zu gewöhnen. „Klar sprechen wir über die nächsten Schritte und all das. Aber im Moment denken wir einfach: Lass uns erst mal eine Routine mit diesem Baby finden“, erklärte er. Der 32-Jährige scherzte, dass es in den ersten drei Monaten im Grunde nur darum gehe, „das Baby am Leben zu halten“. Doch das Paar hat bereits einen Narren an der Elternrolle gefressen. „Und trotzdem sind wir jetzt schon so: Wir werden noch eins bekommen“, fügte Pete hinzu.

Auch wenn schlaflose Nächte eine Herausforderung sind, sind die Stars stolz darauf, wie sie die Elternschaft bisher meistern. „Ich glaube, wir sind beide ein bisschen belastbarer, als wir gedacht hätten – und das ist cool“, freute sich der Comedian. Elsie ergänzte: „Man kommt da durch – und am Ende ist man immer stärker als zuvor.“