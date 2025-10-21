Stars Pete Davidson und Elsie Hewitt sind ’sehr füreinander da‘

Pete Davidson and Elsie Hewitt - AVALON - Los Angeles - July - 2025 - The Pickup premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2025, 09:00 Uhr

Die beiden Stars freuen sich auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys - auch über eine Hochzeit haben sie bereits gesprochen.

Pete Davidson und Elsie Hewitt „haben bereits über eine Hochzeit gesprochen“.

Das Promi-Paar erwartet derzeit sein erstes gemeinsames Kind. Ein Insider verriet, dass die beiden schon über Heirat nachdenken. „Pete und Elsie haben über eine Hochzeit gesprochen und sind sehr füreinander da“, erklärte er gegenüber dem ‚People‘-Magazin.

Trotzdem haben es die werdenden Eltern nicht eilig, sich das Jawort zu geben. Der Insider ergänzte: „Es wird irgendwann eine Verlobung geben, aber sie lassen sich Zeit.“ Die beiden Stars, die ihre Beziehung Anfang des Jahres auf Instagram offiziell machten, sind „sehr verliebt – und im Moment liegt ihr Fokus ganz darauf, ein gesundes Baby willkommen zu heißen“.

Pete hatte zuvor offenbart, dass das konstante öffentliche Interesse an seinem Privatleben für ihn „traumatisch“ gewesen sei. Der Comedian war in der Vergangenheit mit mehreren prominenten Frauen liiert – darunter Kim Kardashian, Ariana Grande, Kaia Gerber, Margaret Qualley und Phoebe Dynevor – und fand es frustrierend, dass viele Menschen ihn eher wegen seiner Romanzen kannten als wegen seines komödiantischen Talents.

In der Radioshow ‚The Breakfast Club‘ enthüllte er: „Es kam einfach zu dem Punkt, an dem ich wirklich genug davon hatte, dass meine ganze Karriere nur noch aus meinem Privatleben bestand. Und das zu durchleben, ist irgendwie traumatisch. Ich will nicht weinerlich klingen, aber es ist wirklich belastend, ständig in seinem eigenen Mist zu leben.“

Auch die Sexualisierung durch die Öffentlichkeit empfand Pete als unangenehm. „Ich will mich auf keinen Fall als Opfer darstellen – mir geht’s gut –, aber die Sexualisierung meiner Person … Wenn das bei einer Frau passieren würde, gäbe es einen Aufschrei, wahrscheinlich sogar einen Protestmarsch“, sagte der 31-Jährige.