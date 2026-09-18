Stars Pete Davidson verrät, wie die Vaterschaft sein Leben verändert hat

Pete Davidson - Amazon MGM Studios - CinemaCon 2026 Presentation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2026, 19:00 Uhr

Pete Davidsons Prioritäten haben sich grundlegend verändert, seit er Vater geworden ist.

Der 32-jährige Comedian hat mit seiner Ex-Freundin Elsie Hewitt die neun Monate alte Tochter Scottie Rose – und genießt sein neues Leben als Papa offenbar in vollen Zügen. Im Gespräch mit ‚E! News‘ erklärte Davidson, dass ihm die Vaterschaft eine neue Perspektive auf viele Dinge gegeben habe, die ihm früher wichtig erschienen. Berufliche Rückschläge beschäftigen ihn inzwischen deutlich weniger.

„Wenn ich diesen einen Job oder was auch immer nicht bekomme, wen interessiert’s?“, sagte der frühere ‚Saturday Night Live‘-Star. Schließlich gebe es eine ziemlich gute Alternative: „Dann kann ich zu Hause bei Scottie sein. Das ist großartig.“ Auch auf sein allgemeines Gemüt habe die Vaterschaft einen positiven Einfluss. Davidson fühle sich heute ruhiger und verspüre nicht mehr denselben Drang, ständig unterwegs oder öffentlich präsent zu sein. „Ich bin einfach glücklich da, wo ich bin“, erklärte er.

Über seine Erfahrungen als Vater kann er sich auch mit seinem langjährigen Freund und früheren ‚Saturday Night Live‘-Kollegen Colin Jost austauschen. Dieser hat mit seiner Ehefrau Scarlett Johansson den fünfjährigen Sohn Cosmo. „Colin ist ein großartiger Vater“, schwärmte Davidson. Besonders schön finde er, dass sich die beiden inzwischen Videos ihrer Kinder schicken und kleine Erlebnisse aus dem Familienalltag miteinander teilen. Als sie sich kennengelernt hätten, seien beide noch kinderlos gewesen. Nun mitzuerleben, „zu was für Vätern wir werden“, habe ihre Freundschaft noch einmal auf eine ganz neue Weise vertieft.

Davidson stand zuletzt auch mit einem weiteren ehemaligen ‚Saturday Night Live‘-Star vor der Kamera. In der Komödie ‚The Pickup‘ aus dem Jahr 2025 spielte er an der Seite von Eddie Murphy. Murphy hatte damals gegenüber ‚Extra‘ erklärt, dass er sich sehr auf die Zusammenarbeit gefreut habe. Zwischen ihm und Davidson gebe es schließlich einige Parallelen: Beide begannen bereits in jungen Jahren mit Stand-up-Comedy, kamen früh zu ‚Saturday Night Live‘ und verloren ihre Väter, als sie noch jung waren. „Wir hatten also viel gemeinsam“, sagte Murphy. Generell fühle er sich ehemaligen Mitgliedern der Comedyshow verbunden. „Ich liebe es, mit ehemaligen ‚SNL‘-Leuten zu arbeiten.“