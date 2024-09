Auftritts-Reihe in sozialen Brennpunkten Peter Fox legt nach: Weiteres Gratis-Konzert in Berlin

Setzt mit seinen Gratis-Konzerten positive Vibes gegen negative Schlagzeilen: Peter Fox. (tj/spot)

SpotOn News | 22.09.2024, 14:37 Uhr

Nach seiner furiosen "Blockparty" am Samstagabend im Görlitzer Park kündigt Seeed-Star Peter Fox überraschend ein weiteres Kostenlos-Konzert in Berlin an. Diesmal geht's nach Schöneberg.

Am gestrigen Samstagabend (21. September) lockte der Berliner Musiker Peter Fox ("Haus am See", 53) mit seinem zweiten kostenlosen Spontankonzert in der Hauptstadt so viele Fans in den Kreuzberger Görlitzer Park, dass dort schon vor Beginn der Show ein Einlass-Stopp verhängt werden musste. Zeitungsberichten zufolge fanden sich dort mehrere Tausend Menschen ein, weitere Fans genossen die nur einen Tag zuvor angekündigte Gratis-Show von den Balkon und Dächern der umliegenden Häuser.

Das Konzert in dem meist liebevoll als "Görli" bezeichneten Park folgte auf ein erstes Gratis-Konzert vor drei Wochen im städtischen Columbia-Bad in Berlin-Neukölln. Im Sommer war das Schwimmbad durch Schlägereien und Gewaltausbrüche in die Schlagzeilen geraten. Auch der Görlitzer Park hat nicht zuletzt aufgrund seiner hohen Drogendealerdichte nicht den besten Ruf.

Positive Vibes gegen negative Schlagzeilen

Mit seiner kostenloses Konzertreihe will Peter Fox den Negativschlagzeilen rund um diese sozialen Brennpunkte etwas Positives entgegensetzen und nicht zuletzt deutlich machen, dass es sich dabei keineswegs um "No-Go-Areas" handelt.

Nach dem gestrigen Konzert-Event im Görli, das durch gute Stimmung und Friedfertigkeit gekennzeichnet war, bedankte sich Peter Fox in einer Instragram-Story bei den Anwohnern für ihre Nachsicht. Gleichzeitig kündigte er für den heutigen Sonntag ein weiteres Gratis-Konzert an, das offensichtlich den Abschluss der Konzertreihe bilden soll.

Diesmal geht es in die Pallasstraße nach Berlin-Schöneberg, die lange Zeit ebenfalls als sozialer Brennpunkt galt. Dort soll ab 19 Uhr eine weitere "Blockparty" unter freiem Himmel stattfinden.