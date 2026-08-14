Stars Peter Maffays Frau erklärt den frühen Urlaubsabbruch

Peter Maffay - Nov 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2026, 14:00 Uhr

Peter Maffays Frau erklärt den frühen Urlaubsabbruch.

Eigentlich sollte die Kanada-Reise von Peter Maffay, seiner Ehefrau Hendrikje Balsmeyer und der gemeinsamen Tochter Anouk zu einem besonderen Familienurlaub werden.

Doch die Natur machte dem Plan einen Strich durch die Rechnung. Wegen der dramatischen Waldbrandsituation in British Columbia entschied sich die Familie, die Reise vorzeitig zu beenden. Balsmeyer erklärte nun auf Instagram die Hintergründe. „Wir mussten unsere Kanada Reise leider abbrechen“, schrieb die 38-Jährige. Der Grund sei die zunehmend gefährliche Lage gewesen. British Columbia habe wegen der außer Kontrolle geratenen Feuer den Notstand ausgerufen. Für die Familie sei deshalb klar gewesen, dass sie ihren Urlaub nicht einfach fortsetzen könne, während gleichzeitig Menschen um ihre Häuser und ihre Existenz kämpfen.

Dabei hatte die Reise zunächst offenbar wunderschön begonnen. Die Familie war mit einem Wohnmobil durch die beeindruckende Landschaft der kanadischen Provinz unterwegs. Doch je dramatischer sich die Situation entwickelte, desto schwieriger sei es für Balsmeyer geworden, die Reise unbeschwert zu genießen. „Wir hatten eine tolle Zeit, aber Urlaub zu machen, wo Menschen ihre Existenz verlieren, war keine Option“, machte sie deutlich.

In British Columbia spitzte sich die Lage zuletzt massiv zu. Mehr als 20.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, zahlreiche Gemeinden waren von Evakuierungen betroffen. In der Provinz brannten mehr als 100 Feuer, viele davon galten als außer Kontrolle. Besonders der Bald-Range-Brand breitete sich rasant aus und zerstörte Häuser und Eigentum. Die Flammen sorgten auch für Rettungseinsätze aus der Luft. Gleichzeitig erschwerten Hitze, Trockenheit und wechselnde Bedingungen die Arbeit der Einsatzkräfte. Die dramatische Entwicklung zeigt, dass die Waldbrände längst nicht mehr nur eine abstrakte Gefahr für Reisende darstellen. Für viele Menschen vor Ort geht es um ihre Häuser, ihren Besitz und ihre Zukunft.