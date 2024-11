Stars Pharrell Williams: Er fand eine Doku über sich selbst zu langweilig

Pharrell Williams attends the Piece By Piece - New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2024, 16:00 Uhr

Pharrell Williams lehnte einen Dokumentarfilm über sein Leben ab, weil er befürchtete, dass es langweilig werden würde.

Der 51-jährige Musiker steht im Mittelpunkt von ‚Piece by Piece‘, einer animierten Geschichte seines Lebens und seiner Karriere – doch Pharrell hat zugegeben, dass er sich erst auf das Projekt eingelassen hat, nachdem er von dem Konzept überzeugt war.

Während eines Auftritts in der ‚Graham Norton Show‘ erklärte er: „Ich mache Dinge, auf die ich neugierig und von denen ich begeistert bin. Und ein Dokumentarfilm über mich ist nicht interessant, also habe ich zuerst nein gesagt. Dann sagte mein sehr hartnäckiger Agent, ich könne machen, was ich wollte. Als ich sagte, dass ich es mit dem besten Dokumentarfilmer Morgan Neville machen wollte und dass er es so erzählen sollte, wie er es wollte, aber mit Lego, sagte mein Agent: ‚Nein, nein, nein.‘ Aber dann sagten alle ja.“ Für Pharrell bedeutet das vor allem: „Egal, ob du acht oder 80 Jahre alt bist, es ist noch nicht zu spät, deinen Traum Stück für Stück zu verwirklichen.“

Erst kürzlich gab Pharrell zu, dass ‚Piece by Piece‘ es ihm ermöglicht habe, seine Erfahrungen mit einer neuen Perspektive zu reflektieren. Der ‚Happy‘-Hitmacher erzählte dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin: „Im Grunde ist dieser Film meine Dissertation über meine Demut. Ich verbrachte die meiste Zeit damit, arrogant, pompös, unglaublich großspurig und prahlerisch zu sein. Das war mein musikalisches Umfeld und das war es, was ich dachte, dass ich sein müsste. Als ich 40 wurde, hat mich das Universum gedemütigt. Ich erkannte, dass es nicht nur um mich ging und ich Teil einer größeren Gleichung war, und ich hatte das Glück, nicht ein Wort oder ein Satz zu sein, sondern nur Interpunktion. In dem Moment, in dem es dir dämmert, merkst du, dass du so viel Glück hast, überhaupt im Gespräch zu sein. Bescheidenheit ist der Weg, um an diesen Ort zu gelangen.“