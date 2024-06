"Piece by Piece" Pharrell Williams präsentiert Trailer zu seinem Lego-Biopic

In dem Biopic "Piece By Piece" erzählt Pharrell Williams sein Leben als animierte Lego-Figur. (tj/spot)

SpotOn News | 06.06.2024, 23:00 Uhr

Im Herbst 2024 bringt Musiker und Produzent Pharrell Williams sein Leben auf die Kino-Leinwand - in Form eines animierten Lego-Biopics. Nun präsentierte er einen ersten Trailer des ungewöhnlichen Werks.

Der US-Musiker Pharrell Williams (51) gilt nicht nur als Musik-Genie, sondern auch als lebende Stilikone. Anfang 2024 wurde bekannt, dass sein bewegtes Leben in einem Biopic erzählt werden soll – und zwar auf Wunsch des Künstlers anhand einer animierten Lego-Figur. In einem ersten Trailer zu dem verspielten Projekt, den er am 6. Juni auf Instagram veröffentlichte, wird klar, dass das schräge Konzept durchaus aufgehen könnte.

Lebensgeschichte "Lego-Stein für Lego-Stein" eingefangen

Bereits im Januar kündigte das dänische Spielzeug-Imperium Lego das geplante Biopic "Piece By Piece" als "unvergleichliches Kinoerlebnis, das die Magie und Brillanz von Pharrell Williams kreativem Genie Lego-Stein für Lego-Stein einfängt" an. Dazu hieß es, dass der einflussreiche Musikproduzent keinen traditionellen Film über sein Leben drehen wollte, sondern seine Geschichte so erzählen wollte, dass die Fantasie des Publikums "freien Lauf haben" würde. Nichts könnte sich dafür besser eignen, als eine Lego-Bausteinwelt der unbegrenzten Möglichkeiten.

Animierter Star-Auflauf im Biopic

Wie das Magazin "People" berichtet, wird der Oscarpreisträger Morgan Neville (56) bei dem als "lebendige Reise durch das Leben der Kultur-Ikone Pharrell Williams" beschriebenen Werk Regie führen. Neben Williams sollen in dem Film auch zahlreiche Weggefährten des amerikanischen Superstars als Lego-Figuren zu sehen sein, darunter bekannte Namen wie Gwen Stefani (54), Kendrick Lamar (36), Justin Timberlake (43), Busta Rhymes (52), Jay-Z (54) und Snoop Dogg (52). Als US-Kinostartdatum wird der 11. Oktober 2024 genannt.