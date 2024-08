Stars Phil Donahue: Witwe Marlo Thomas zollt FansTribut

Bang Showbiz | 20.08.2024, 16:00 Uhr

Marlo Thomas hat ihrem verstorbenen Ehemann Phil Donahue einen glühenden Tribut gezollt.

Der legendäre Talkshow-Moderator starb am Sonntag (18. August) im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit, und Marlo, die 44 Jahre lang seine Ehefrau war, bedankte sich jetzt in den sozialen Medien bei den Fans für ihre Unterstützung.

Die 86-jährige Schauspielerin schrieb auf Instagram: „Hallo Freunde, ich bin mir sicher, dass ihr inzwischen die sehr traurige Nachricht gehört habt, dass ich letzte Nacht meinen Schatz verloren habe, also weiß ich, dass ihr versteht, dass ich mich für eine Weile von dieser Seite zurückziehen werde, um mich um mich selbst und die vielen Menschen zu kümmern, die sich um Phil gekümmert haben und ihn nahe an ihren Herzen gehalten haben. Aber ich wollte nicht verschwinden, ohne mich für die wunderbaren Nachrichten der Liebe und Unterstützung zu bedanken, die den ganzen Tag über hereingekommen sind, und für die wunderbare und großzügige Art und Weise, wie ihr Phil und mich im Laufe der Jahre unser Lebensabenteuer mit euch habt teilen lassen.“

Darüber hinaus merkte Marlo an, dass ihr verstorbener Ehemann von der Unterstützung ihrer Follower „sehr gerührt“ gewesen wäre. Die Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle in der Sitcom ‚That Girl‘ bekannt ist, schrieb auf Instagram: „Als ein Mann, der seine Karriere damit verbracht hat, sein Publikum zu lieben, hat Phil so einen Kick aus unserer gemütlichen kleinen Gemeinschaft hier bekommen, und ich weiß, dass er von den herzerwärmenden Gedanken und Erinnerungen, die ihr geteilt habt, sehr berührt wäre. Bis zu meiner Rückkehr wünsche ich euch Gesundheit und glückliche Tage in Gesellschaft von Familie und Freunden, und ich hoffe, dass ihr weiterhin diejenigen in den Arm nehmen werdet, die ihr am meisten schätzt, so wie ich mit meinem geliebten Phillip gesegnet war. Alles Liebe, Marlo.“