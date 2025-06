Film Ehemalige James-Bond-Kostümdesignerin zweifelt an Reboot der Agentenreihe

Daniel Craig as James Bond in the movie - Casino Royale - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2025, 11:00 Uhr

Die ehemalige 007-Kostümbildnerin Jany Temime gibt ihre Meinung zur neuen Bond-Reihe preis.

Die frühere James-Bond-Kostümdesignerin Jany Temime hat sich skeptisch über die Möglichkeit geäußert, die legendäre Filmreihe erfolgreich neu zu starten. Temime, die mit Regisseur Sam Mendes an den Filmen ‚Skyfall‘ und ‚Spectre‘ arbeitete, sieht große Herausforderungen darin, die Bond-Formel in der Post-Daniel-Craig-Ära zu modernisieren. Bereits vor zehn Jahren habe Mendes Schwierigkeiten gehabt, die Reihe an die damalige Zeit anzupassen – und heute sei das noch komplizierter. Gegenüber ‚Deadline‘ sagte Jany: „Er hat sein Bestes gegeben – mit viel Psychologie, Talent und seiner unglaublichen Qualität als Regisseur… aber das ist nun zehn Jahre her. Ich bin James-Bond-Fan, aber wie willst du heutzutage noch einen Typen zeigen, der jemanden tötet, mit einer Frau schläft, dann einen Martini trinkt, um das zu vergessen. Und dann diese Frauen, die wissen, dass sie sowieso sterben werden, weil die Bond-Girls ja immer sterben. Ich frage mich wirklich, wie man diese Formel ins Jahr 2025 bringen kann.“

Der kommende Bond-Film wird unter der Regie von Denis Villeneuve entstehen und Temime zeigte sich erfreut darüber, dass Produzent David Heyman beteiligt ist – mit ihm arbeitete sie bereits bei der ‚Harry Potter‘-Reihe zusammen. „David ist ein großartiger Produzent. Ich habe zehn Jahre mit ihm gearbeitet und weiß: Wenn es jemand schaffen kann, dann er. Er ist talentiert, klug und brillant. Denis Villeneuve wird den Job sicher hervorragend machen. Ich wünsche ihnen nur das Beste“, erklärte Jan hoffnungsvoll.

Der neue Bond-Film wird der erste sein, der ohne Beteiligung der Broccoli-Familie entsteht. Diese hat die Kontrolle über den langjährigen Franchise Anfang des Jahres an Amazon MGM Studios abgegeben. Auf die Frage, wen sie sich als neuen 007 vorstellen könne, wollte Temime keine konkrete Antwort geben: „Ich kenne so viele unglaubliche, wunderbare, sexy junge Schauspieler. Aber es kommt darauf an, in welche Richtung man gehen will.“