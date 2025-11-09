Stars Pierce Brosnan: Versöhnung mit entfremdeten Sohn

Pierce Brosnan - August 2025 - Famous - The Thursday Murder Club UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2025, 12:32 Uhr

Der britische Schauspieler wurde zusammen mit seinem Sohn Christopher in London fotografiert.

Pierce Brosnan hat sich offenbar mit seinem entfremdeten Sohn versöhnt.

Der britische Schauspieler hatte vor 20 Jahren enthüllt, dass er den Kontakt zu Christopher Brosnan wegen dessen Drogenproblemen „abgebrochen“ habe. Doch am Mittwoch (5. November) wurden die beiden gemeinsam fotografiert, als sie nach einem Familienessen ein Bistro im Londoner Stadtviertel Notting Hill verließen.

Ein Insider verriet gegenüber der Zeitung ‚Sunday Mirror‘: „Beide wirkten glücklich und entspannt, als sie mit einem von Brosnans anderen Söhnen, Dylan, zusammensaßen. Die Probleme zwischen Pierce und Christopher sind gut dokumentiert, aber es scheint, als hätten sie sie hinter sich gelassen. Es war wirklich schön, sie zusammen zu sehen.“

Christopher kämpfte jahrelang mit einer Kokain- und Heroinabhängigkeit und wäre 2002 nach einer Überdosis beinahe gestorben. Später verbrachte er Zeit in einer Entzugsklinik, wurde jedoch 2005 erneut wegen Besitzes von Heroin verhaftet. Im selben Jahr sprach der ehemalige ‚James Bond‘-Darsteller – der Christopher und dessen verstorbene Schwester Charlotte, die Kinder seiner ersten Frau Cassandra Harris, adoptiert hatte, nachdem ihr leiblicher Vater Dermot Harris 1986 gestorben war – über die Entfremdung von seinem Sohn.

„Christopher ist noch immer sehr verloren. Erschreckend verloren“, offenbarte er im Gespräch mit dem ‚Playboy‘-Magazin. „Ich weiß, wo er ist, aber er führt ein schweres Leben. Ich kann nur fest daran glauben, dass er sich wiederfindet. Er hat jeden in dieser Familie auf die Probe gestellt – aber niemanden mehr als sich selbst. Er weiß, wie er da rauskommt. Aber er will es nicht.“ Das sei für den Ex-007-Star sehr „schmerzhaft“, sagte er in dem Interview.