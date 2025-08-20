Stars Pietro Lombardi verbringt nach Trennung von Laura Maria Rypa Zeit in seiner Heimat

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2025, 14:00 Uhr

Die Beziehung zwischen den Stars ist nach stetigen Höhen und Tiefen und sechs Trennungen seit Sonntag offiziell beendet.

Die Beziehung zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa (29) ist nach stetigen Höhen und Tiefen und sechs Trennungen seit Sonntag offiziell beendet.

Der 33-jährige Musiker soll nach dem endgültigen Liebes-Aus zwischen der Influencerin und ihm in seine frühere Heimatstadt Karlsruhe gereist sein, um dort Zeit mit seinen Verwandten zu verbringen.

Pietro sei Berichten von ‚Bild‘ zufolge nach Lauras Ankündigung über ihre Trennung in seine alte Heimat gefahren, während seine Ex-Partnerin mit den zwei gemeinsamen Kindern und Haustieren in ihrem gemeinsamen Zuhause in Köln geblieben sei. Die Zeit in seiner Heimatstadt scheint für den Künstler nötig zu sein, damit er mit der Trennung besser zurechtkommen kann. Lombardi soll in Karlsruhe laut Insidern in einer Pizzeria gesichtet worden sein. Der ehemalige ‚DSDS‘-Gewinner von 2011 scheint sich an seinem alten Heimatort in der Südstadt aufzuhalten, wo auch seine Eltern Nicole und Giovanni weiterhin leben. Die Familie des Sängers steht ihm in dieser emotional herausfordernden Zeit zur Seite und bietet ihm den Halt, den er braucht.