Stars Pink: Übernimmt sie nach New-York-Umzug Kelly Clarksons Talkshow?

Pink and Carey Hart - July 2024 - Wimbledon Ladies' singles final - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2026, 11:00 Uhr

Die Popsängerin ist offenbar von Kalifornien in den Big Apple gezogen - übernimmt sie bald Kelly Clarksons Talkshow?

Pink soll nach New York gezogen sein und gilt Berichten zufolge als mögliche Nachfolgerin von Kelly Clarksons Talkshow.

Die 46-jährige Popsängerin lebte in den vergangenen Jahren auf ihrem Weingut an der Zentralküste Kaliforniens. Nun sorgt sie für Spekulationen über ihre berufliche Zukunft. Pink wurde wiederholt in New York gesichtet, nachdem sie dort einen Großteil des Sommers verbracht hatte.

Laut ‚Page Six‘ wurde die Musikerin diese Woche in einem Mitgliederclub gesehen, wo sie offenbar arbeitete. Ein Augenzeuge verriet: „Ich habe sie gestern mit einem Mann gesehen, der offenbar zu ihrem Team gehörte. Sie verbrachte ein paar Stunden damit, Unterlagen und Dokumente am Computer zu lesen.“ Der Insider fügte hinzu, Pink habe ein Kopftuch und Trainingskleidung getragen und „wunderschön“ ausgesehen.

Kürzlich wurde behauptet, die ‚So What‘-Interpretin und ihr Ehemann Carey Hart hätten sich nach 20 Jahren Ehe getrennt. In einem Instagram-Video wies Pink die Berichte direkt zurück. „Mir wurde gerade mitgeteilt, dass ich von meinem Mann getrennt bin. Das wusste ich gar nicht“, sagte sie. Auch Carey scheint laut seinen Social-Media-Posts in den vergangenen Wochen in New York gewesen zu sein.

Spekulationen über Pinks berufliche Zukunft folgten auf Kelly Clarksons Ankündigung, dass sie ihre Sendung Ende nächsten Monats verlassen werde. Ein Insider verriet ‚Page Six‘, Pink werde als Nachfolgerin in Betracht gezogen: „Sie hat bereits als Gastmoderatorin übernommen, und es scheint sehr gut zu laufen – das ist der Plan.“ Wie weit die Gespräche zwischen Pink und den Produzenten fortgeschritten sind, ist unklar. Die Chartstürmerin soll ab Montag (2. März) eine komplette Woche als Gastmoderatorin übernehmen – was die Gerüchte weiter anheizt, sie könne dauerhaft die Leitung der Show übernehmen.