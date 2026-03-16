Musik Pink vor historischer Las-Vegas-Residency im Sphere

Pink - BST Hyde Park 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2026, 11:00 Uhr

Pink steht vor einer historischen Las-Vegas-Residency im Sphere.

Pink wird voraussichtlich der erste weibliche Popstar, der im Sphere in Las Vegas als Hauptact auftritt.

Die ‚Just Like a Pill‘-Sängerin, die für ihre akrobatischen Bühnenshows bekannt ist, soll eine lukrative Residency in der futuristischen Veranstaltungshalle in ‚Sin City‘ unterschrieben haben. Berichten zufolge haben die Verantwortlichen des Sphere „alle Register gezogen“, um sie zu verpflichten. Ein Insider sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Pinks Shows sind so spektakulär, dass sie schon lange mit einer typischen Las-Vegas-Show verglichen werden. Nach Jahren, in denen Promoter versucht haben, sie zu bekommen, hat sie jetzt endlich einen Deal abgeschlossen, der ihr eine große Residency in Sin City beschert.“ Die Verantwortlichen des Sphere seien fest entschlossen gewesen, Pink zu verpflichten, und hätten wirklich alles getan, sowohl finanziell als auch in Bezug darauf, was sie für eine Live-Show bieten können. „Eine Ankündigung wird in den kommenden Monaten erwartet, und die Tickets werden ohne Zweifel in kürzester Zeit ausverkauft sein“, so der Insider weiter.

Pink soll außerdem ein neues Album veröffentlichen – ihr erstes seit ‚Trustfall‘ aus dem Jahr 2023 – das zeitlich mit der Las-Vegas-Residency zusammenfallen soll. Der Branchenexperte ergänzte: „Pink war im vergangenen Jahr im Studio und arbeitet an ihrem nächsten Album, und es nimmt wirklich Form an. Es ist noch nicht ganz fertig, aber man kann erwarten, dass es innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheint – was perfekt zu ihrem Las-Vegas-Deal passt.“

Die ‚So What‘-Interpretin wurde im vergangenen Monat zudem für die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame nominiert und widmete diese Anerkennung den „Außenseitern und Underdogs“. Die 46-Jährige schrieb auf Instagram: „Ich habe nie wirklich in eine Schublade gepasst. Genau das war irgendwie der ganze Punkt. Diese Nominierung gehört nicht mir – sie gehört uns. Sie ist für jeden von uns, der sich jemals wie ein Außenseiter oder Underdog gefühlt hat und in dieser Musik etwas gefunden hat, das ihn weniger allein fühlen ließ.“ Pink steht für eine Aufnahme in das berühmte Musikmuseum in Cleveland neben Künstlern wie Oasis, Mariah Carey und Phil Collins zur Auswahl.