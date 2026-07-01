Stars Rebecca Black verrät, dass sie sich von ‚Showgirl-Ästhetik‘ inspirieren lässt

Rebecca Black 2 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2026, 10:46 Uhr

Rebecca Black verrät, dass sie sich von 'Showgirl-Ästhetik' inspirieren lässt.

Rebecca Black fühlt sich von einer ausgeprägten „Showgirl-Ästhetik“ inspiriert.

Die 29-jährige Popsängerin, die 2011 mit ihrer Debütsingle ‚Friday‘ weltweit bekannt wurde, erinnerte sich daran, dass sie in jungen Jahren besonders vom Song ‚Lady Marmalade‘ begeistert war, der von Christina Aguilera, Lil‘ Kim, Mýa und Pink aufgenommen wurde. Im Gespräch mit ‚Bustle‘ sagte Rebecca: „Vier absolute Gigantinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Popmusik, die gemeinsam an einem Song arbeiten und dabei trotzdem ihren ganz eigenen Stil bewahren: Ich habe dieses Musikvideo unzählige Male gesehen.“ Sie habe das Gefühl, dass sich viele Popkünstlerinnen und Popkünstler von dieser Showgirl-Ästhetik inspirieren ließen. Rebecca weiter: „Nicht nur so, wie Taylor Swift es macht, sondern durch diese gemeinsame Feier der Großartigkeit und Ausdruckskraft von Weiblichkeit.“

Rebecca ist außerdem ein großer Fan des britischen Popstars Robbie Williams und seines Musikvideos zu ‚Rock DJ‘. Sie sagte: „Er ist so energiegeladen, hymnisch und ergibt gleichzeitig überhaupt keinen Sinn. Genau solche Popsongs liebe ich. Und das Video ist ein unglaublich markantes, überraschendes und extrem poppiges Konzept, bei dem Robbie sich – sagen wir mal – bis zu seiner wahrsten Version selbst auszieht.“

Rebecca erklärte außerdem bereits früher, dass sie ihre ganz eigene Form von Popmusik schaffen möchte. Die Sängerin, die 2025 ihr Album ‚SALVATION‘ veröffentlichte, sagte dem Magazin ‚DIY‘: „Ich bin schon immer ein riesiger Fan von Dance-Musik gewesen. Ich habe Künstler wie Skrillex und Daft Punk geliebt. Diese Einflüsse haben die Entstehung von ‚SALVATION‘ geprägt und auch meine Herangehensweise an Stille, Klänge und Minimalismus beeinflusst. Aber mehr als alles andere wollte ich eine Art von Popmusik machen, die ich bei niemand anderem gehört habe – auf meine ganz eigene Weise.“