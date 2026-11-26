Film Pixar wagt mit übernatürlichem Film ‚Ghost Market‘ ein ungewöhnliches Abenteuer

Daniel Chong at UK premiere of Hoppers - Getty - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 11:00 Uhr

'Hoppers'-Regisseur Daniel Chong hat verraten, dass Pixar mit dem kommenden Film 'Ghost Market' einen "gewagten Schritt" macht.

Pixar geht mit dem kommenden Animationsfilm ‚Ghost Market‘ offenbar neue Wege.

Der für Frühjahr 2028 angekündigte Streifen widmet sich dem Übernatürlichen und wird von Daniel Chong, dem Regisseur von ‚Hoppers‘, als ausführender Produzent begleitet. Im Gespräch mit ‚Deadline‘ erklärte Chong: „Ich werde immer stärker in die Zukunft von Pixar eingebunden. Deshalb bin ich jetzt als ausführender Produzent an einem der kommenden Filme des Studios beteiligt: ‚Ghost Market‘.“ Über das neue Projekt verriet er: „Wer ‚Hoppers‘ mochte, wird ‚Ghost Market‘ lieben. Das Projekt ist ein gewagter Schritt und ziemlich unerwartet.“

Der Film sei voller verrückter Einfälle und werde von Drehbuchautor Jesse Andrews und Chongs gutem Freund Trevor Jimenez inszeniert. „Die beiden arbeiten gerade an etwas Unglaublichem“, teaserte der 48-Jährige an. Chong erklärte, er sei „sehr glücklich“, die beiden bei ihrem Projekt begleiten und die Regie-Neulinge unterstützen zu dürfen. Gleichzeitig deutete er an, dass seine Zusammenarbeit mit Pixar noch weitere Projekte umfasse. „Es gibt noch einige andere Projekte im Studio, zu denen ich Feedback und Anmerkungen gebe. Außerdem bin ich wieder in der Entwicklungsphase, und sie wünschen sich eine Idee von mir. Wir werden sehen, was daraus wird“, verriet Chong.

Das Studio setze ihn dabei nicht unter Druck. Er genieße es, sich momentan auf die Unterstützung anderer Filmschaffender konzentrieren zu können und sein Wissen weiterzugeben. „Es ist ein großes Geschenk, mein Wissen mit anderen zu teilen und sie auf ihrem Weg zu begleiten“, sagte Chong. Andere zu ermutigen, ohne sich zu sehr einzumischen, sei eine ganz eigene Fähigkeit.

‚Ghost Market‘ wurde im vergangenen Sommer auf Disneys D23-Fanveranstaltung angekündigt. Inspiriert ist der Film von asiatischen Mythen über Geschäfte, in denen Lebende und Verstorbene miteinander in Kontakt kommen können. Laut offizieller Inhaltsangabe geht es um den Laden ‚Ono Market‘ auf der abgelegenen Nordküste der hawaiianischen Insel Oahu. Das kleine Restaurant serviert sogenannte Plate Lunches an verlorene Seelen, die zwischen Leben und Tod gefangen sind.

Noch nie hat sich ein Lebender dorthin verirrt – bis der redegewandte Möchtegern-Content-Creator Kyle versehentlich in dem Laden landet, ein Gericht für die Toten isst und sich dadurch in einen Halbgeist verwandelt. Um wieder ein normales Leben führen zu können, muss er sich fortan mit übernatürlichen Lieferungen, langen Schichten in einer Spukküche und seiner eigenen Familie auseinandersetzen. Letztere dürfte sich dabei als die größte Herausforderung erweisen.