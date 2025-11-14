Stars Pixie Lott von Co-Star Eva Longoria eingeschüchtert

Pixie Lott war von Eva Longoria eingeschüchtert. Die beiden spielen im neusten Weihnachtsfilm 'Christmas Karma' mit und trafen sich am Set.

Die 34-jährige Sängerin ist aktuell als Mary Cratchit im Weihnachtsmusical ‚Christmas Karma‘ zu sehen. Und obwohl sie keine gemeinsamen Szenen mit der ‚Desperate Housewives‘-Darstellerin hatte, die in dem Streifen den Geist der vergangenen Weihnacht spielt, kreuzten sich ihre Wege kurz am Set, und die Sängerin war überwältigt von der „atemberaubenden“ Schauspielerin.

„Eva und ich hatten keine gemeinsamen Szenen, aber ich habe sie an einem Tag gesehen, als sie auf dem Weg in die Maske war, um etwas anderes zu drehen, und sie war absolut atemberaubend — ohne ein bisschen Make-up, einfach so schön“, sagte Pixie nun exklusiv gegenüber ‚BANG Showbiz‘ bei der Weltpremiere von ‚Christmas Karma‘ am Mittwoch (12. November) im Curzon Mayfair Kino in London. Der Film – eine Bollywood-Musical-Version von Charles Dickens’ ‚A Christmas Carol‘ – bietet einen hochkarätigen Cast, darunter auch Hugh Bonneville, Kunal Nayyar, Leo Suter, Billy Porter und Boy George. Pixie lernte aber viele ihrer Co-Stars erst lange nach dem Dreh kennen. Sie sagte: „Ich fand es toll, Teil einer so vielfältigen Besetzung zu sein. Ich habe nicht mit allen zusammengearbeitet, weil ich nicht in Szenen mit jedem bin. Zum Beispiel habe ich gestern in der ‚The One Show‘ Hugh Bonneville zum ersten Mal getroffen — ich bin in keiner seiner Szenen, also waren wir nie gemeinsam am Set.“ Trotzdem sei es eine Freude für sie und sie konnte es bei der Premiere „kaum erwarten“, endlich die Szenen ihrer Kollegen zu sehen. „Die meisten meiner Szenen sind mit Leo und er war großartig. Kunal ist natürlich unglaublich, und Billy Porter — ich habe es absolut geliebt, mit ihm zu arbeiten und ihm zuzusehen. Sie sind alle so talentiert.“

Direkt nach ‚Christmas Karma‘ möchte Pixie gerne weiter schauspielern. Sie hat sogar ihren nächsten Film bereits abgedreht, der 2026 erscheinen soll — ein Projekt, das „ganz anders“ ist als die Weihnachtsgeschichte. Sie sagte: „Ich würde definitiv gerne weitere Schauspielprojekte machen. Ich habe dieses Jahr tatsächlich einen weiteren Film gedreht, der nächstes Jahr herauskommt — eher ein Thriller, also ganz anders als ‚Christmas Karma‘.“ Danach verriet sie im Gespräch mit ‚BANG Showbiz‘ versehentlich schon einen Teil der Handlung: „Und nein, ich werde in diesem nicht ermordet — ich werde von einem Mörder verfolgt, aber er erwischt mich nicht! Oh nein, jetzt habe ich es verraten!“

‚Christmas Karma‘, unter der Regie von ‚Bend It Like Beckham‘-Filmemacherin Gurinder Chadha, ist seit dem 14. November im Kino.