Film ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ nimmt Form an – mit ‚unglaublichem Team‘

Anne Hathaway attends "The Apprentice NY premiere - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2026, 11:00 Uhr

'Plötzlich Prinzessin 3' nimmt Form an – mit 'unglaublichem Team'.

‚Plötzlich Prinzessin 3‘ ist mit „einem unglaublichen Team“ auf dem Weg.

Kathleen Marshall, die Tochter des verstorbenen Regisseurs Garry Marshall, verriet, dass intensiv an dem dritten Teil gearbeitet wird und sie sich freue, Teil des Projekts zu sein. Sie sagte: „Wir arbeiten an ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ … es entwickelt sich gut.“ Die Hoffnung sei, dass der Film das nächste große Projekt für Anne Hathaway wird. Marshall steht zudem gelegentlich mit Produzentin Debra Martin Chase in Kontakt. Sie versprach: „Wir treiben es voran. Es gibt wirklich ein unglaubliches Team. Also, es kommt. Es kommt.“ Gleichzeitig freut sie sich, Hathaway wieder in ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ zu sehen: „Wir kennen sie schon so lange. Sie ist wunderbar. Sie hat bei uns angefangen, mit Garry und wir freuen uns sehr darüber, wo sie heute steht.“

Hathaway selbst war zuletzt stark mit ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ beschäftigt und gab zu, dass die Fortsetzung ihre Pläne für ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ zunächst verdrängt habe: „Wir arbeiten ständig daran. Aber ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ kam unerwartet dazwischen und hat alles eingenommen. Es war unmöglich, sich auf beides gleichzeitig zu konzentrieren.“ Sie betonte jedoch, dass der Film noch nicht offiziell bestätigt sei, man aber am Drehbuch arbeite: „Die Absicht ist, als Nächstes hoffentlich ‚Plötzlich Prinzessin‘ zu machen.“ Weiter sagte sie: „Wenn ich etwas gelernt habe, dann dass die Erwartungen extrem hoch sind. Und wenn man es macht, muss es perfekt werden.“

Bereits vor zwei Jahren wurde bekannt, dass Adele Lim die Regie übernehmen soll. Hathaway, die in den ersten beiden Filmen Mia Thermopolis spielte, an der Seite von Julie Andrews als Königin Clarisse, bestätigte die Pläne damals auf Instagram: „Wunder geschehen. Zurück nach Genovia … Das Märchen geht weiter.“

Der erste Film erschien 2001, die Fortsetzung 2004. Produziert wird der dritte Teil erneut von Debra Martin Chase gemeinsam mit Hathaway. Das Drehbuch stammt von Flora Greeson und soll die Geschichte fortsetzen, anstatt sie neu zu starten. Es wird erwartet, dass Hathaway ihre Rolle wieder aufnimmt – ob Julie Andrews (90) zurückkehrt, ist jedoch noch unklar.