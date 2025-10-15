Stars Polizei äußert sich zu Alec Baldwins Autounfall

Alec Baldwin - New Mexico - Santa Fe County District Courthouse - Wednesday 10th July 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2025, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star muss keine legalen Konsequenzen befürchten, nachdem er in den Hamptons in einen Baum gecrasht war.

Alec Baldwin drohen nach seinem Autounfall in den Hamptons keine rechtlichen Konsequenzen.

Der ehemalige ’30 Rock‘-Star war am Montag (13. Oktober) in East Hampton, New York, mit einem weißen Range Rover unterwegs, als er einem Müllwagen auswich. Sein Bruder Stephen Baldwin saß auf dem Beifahrersitz. Die Polizei hat inzwischen einen Bericht zu dem Vorfall veröffentlicht und bestätigt, dass keine „Verwarnungen“ ausgestellt wurden.

Michael D. Sarlo, Polizeichef des East Hampton Town Police Department, sagte dem Magazin ‚Us Weekly‘: „Gegen 12:01 Uhr am Montag, dem 13. Oktober, reagierte die EHTPD auf einen Verkehrsunfall auf der State Route 27, Pantigo Road in der Nähe des Cross Highway. Ein weißer Range Rover, Baujahr 2023, gefahren von Alec Baldwin, mit seinem Bruder Stephen Baldwin als Beifahrer, war auf die östliche Straßenschulter geraten und gegen einen Baum geprallt, als er dem Abbiegevorgang eines kommerziellen Müllwagens (Baujahr 2020, registriert auf National Waste Services aus Bay Shore, NY) auswich.“

Sarlo berichtete weiter: „Es wurden keine Verletzungen gemeldet und keine Verwarnungen ausgestellt. Als beitragende Faktoren zum Unfall wurden die Reaktion auf ein unbeteiligtes Fahrzeug sowie die rutschigen und nassen Straßenbedingungen festgestellt.“

Der 67-jährige Schauspieler hatte zuvor erklärt, ein „Müllwagen in Walgröße“ sei die Ursache des Unfalls gewesen, bei dem das Auto seiner Frau Hilaria „komplett zerstört“ wurde. „Dieser Typ ist mir mit einem Truck in die Quere gekommen. Ein großer Müllwagen … ein Müllwagen in Walgröße … ich habe noch nie einen [so großen] Müllwagen gesehen“, offenbarte der Schauspieler in einem Instagram-Video. „Es muss ein kommerzielles Fahrzeug gewesen sein, um Material von Baustellen oder so zu transportieren.“