Stars Polizei wirft Shia LaBeouf Körperverletzung in New Orleans vor

Shia LaBeouf - February 2020 - Famous - Film Independent Spirit Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2026, 09:00 Uhr

Der Schauspieler wurde in New Orleans festgenommen, nachdem er bei den Mardi-Gras-Feierlichkeiten zwei Männer angegriffen haben soll.

Shia LaBeouf wird vorgeworfen, zwei Männer bei einer Schlägerei in einer Bar angegriffen zu haben.

Der US-Schauspieler sieht sich mit zwei Anklagepunkten wegen einfacher Körperverletzung konfrontiert, nachdem er nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten in New Orleans festgenommen wurde. Die Polizei gab nun ein Update zu dem Vorfall.

In einer Stellungnahme gegenüber ‚People‘ hieß es: „Gegen 00:45 Uhr am 17. Februar 2026 wurden Beamte des NOPD zum 1400-Block der Royal Street gerufen. Anlass war eine gemeldete einfache Körperverletzung, bei der zwei erwachsene männliche Opfer angaben, angegriffen worden zu sein.“ Anschließend wurde der ‚Transformers‘-Darsteller namentlich genannt: „Ermittler berichten, dass ein als Shia LaBeouf identifizierter 39-jähriger Mann in einem Geschäft an der Royal Street für Unruhe sorgte und zunehmend aggressiv wurde.“

Ein Mitarbeiter habe versucht, LaBeouf aus dem Lokal zu verweisen. Daraufhin sei dieser aggressiv geworden. „Nachdem er aus dem Gebäude begleitet worden war, gab das Opfer an, von LaBeouf mehrfach mit geballten Fäusten geschlagen worden zu sein. Die Opfer berichteten, LaBeouf habe den Ort zunächst verlassen, sei jedoch zurückgekehrt und habe sich noch aggressiver verhalten.“

Mehrere Personen hätten versucht, LaBeouf festzuhalten. Schließlich ließen sie ihn los – „in der Hoffnung, dass er gehen würde“. Doch Berichten zufolge schlug der 39-Jährige erneut mit geballten Fäusten auf dasselbe Opfer ein. Anschließend habe er eine weitere Person angegriffen und ihr ins Gesicht geschlagen. LaBeouf wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und zur Behandlung nicht näher bezeichneter Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach seiner Entlassung wurde der Schauspieler festgenommen und wegen Körperverletzung in zwei Fällen angeklagt.