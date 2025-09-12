Stars Polyamorer Ne-Yo hat ‚phänomenales‘ Liebesleben

Ne-Yo performing live September 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2025, 14:00 Uhr

Der Sänger datet gleich vier Frauen - und hat großen Gefallen an der ungewöhnlichen Konstellation.

Ne-Yo schwärmt von seinem „phänomenalen“ Liebesleben mit seinen vier Partnerinnen.

Der 45-jährige Sänger ist zwar nicht „legal verheiratet“, bezeichnete das Quartett jedoch als seine „Frauen“ und verriet, dass sie eine großartige Zeit miteinander haben. Im ‚Mafiathon 3‘-Stream von Kai Cenat plauderte er aus: „Mein Liebesleben ist phänomenal. Ich fühle mich großartig. Ich bin derzeit in einer polyamorösen Beziehung. Ich habe vier wunderschöne Damen, die regelmäßig mit mir unterwegs sind. Sie sind tatsächlich hier.“

Der ‚So Sick‘-Interpret – der mit seiner ehemaligen Verlobten Monyetta Shaw die Kinder Madilyn (14) und Mason (13) hat, mit Ex-Frau Crystal Renay die Kinder Shaffer Jr. (9), Roman (6) und Isabella (4) sowie mit Sade Jenea Bagnerise die Kinder Braiden (4) und Brixton (2) – erklärte, dass ihn seine Scheidung 2022 dazu gebracht habe, sein Leben ehrlicher zu leben.

„Ich bin 45 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben dreht sich alles, was ich tue, darum, was am besten für mich, für meine Kinder und für mein Umfeld ist. Das war’s. Ich sage dir ehrlich: Ich war vorher verheiratet, mit einer Frau. Es lief nicht gut. Ich habe Fehler gemacht“, räumte der Künstler ein. „Wir ließen uns scheiden, viele Menschen wurden verletzt, und in diesem Moment habe ich mir gesagt, dass ich nie wieder jemanden anlügen werde.“

Ne-Yo erklärte, dass ihm schnell klar wurde, dass er für mehr als eine Frau Gefühle hatte. „Ich ging zu ihr: ‚Hör zu, du weißt, dass ich mit dir klarkomme. Ich komme absolut mit dir klar. Aber nicht nur mit dir. Ich komme auch mit ihr, ihr und ihr klar. Also will ich das Ganze zusammenbringen. Wenn du dabei bist, lass uns loslegen. Wenn nicht, ist das auch cool. Kein Herzschmerz. Du gehst deinen Weg und ich gehe meinen'“, schilderte er. Der Musiker verriet außerdem, dass er in seinem Zuhause extragroße Betten habe, um seine häusliche Konstellation unterzubringen: „Das sind zwei California Kings nebeneinander. Diese Matratze muss extra angefertigt werden“, enthüllte er.