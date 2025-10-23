Stars Popstar Demi Lovato empfindet ‚Verantwortung‘ gegenüber Fans

Teen Vogue Summit 2024 - Demi Lovato - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2025, 09:00 Uhr

Popstar Demi Lovato empfindet eine 'Verantwortung' gegenüber ihren Fans.

Demi Lovato fühlt sich „verpflichtet“, ihre Schwierigkeiten mit ihren Fans zu teilen.

Die 33-jährige Popsängerin verbrachte im Jahr 2010 drei Monate in einer Reha, nachdem bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert worden war und sie eine Behandlung wegen Bulimie begonnen hatte. Nun hat Demi erklärt, warum sie sich entschieden hat, so offen über ihre Kämpfe zu sprechen. Die Sängerin, die einst eine Tournee mit den Jonas Brothers abbrach, nachdem sie eine Background-Tänzerin geschlagen hatte, sagte im ‚Las Culturistas‘-Podcast: „Ich stand vor einer Entscheidung, als ich das erste Mal in Behandlung ging. Ich hatte diesen sehr öffentlichen Ausraster, als ich 18 war, worüber ich in einigen meiner Dokumentationen spreche.“

Demi erinnerte sich daran, dass man ihr damals zwei Wege aufzeigte, wie sie mit ihren Problemen umgehen könne. Sie sagte: „In diesem Moment fragte mich mein damaliger Manager: ‚Willst du öffentlich machen, was du gerade durchmachst, oder willst du es unter den Teppich kehren und nicht darüber reden? Beides steht dir zu – du bist niemandem etwas schuldig.'“ Letztlich entschied sich Demi dafür, offen und ehrlich über ihre Probleme zu sprechen – in der Hoffnung, Menschen zu helfen, die Ähnliches durchmachen. Sie erklärte weiter: „Es war diese Verantwortung, die ich bereit war zu übernehmen, weil ich mir gewünscht hätte, dass es das für mich damals gegeben hätte. Es gab ältere Schauspielerinnen, die öffentlich über Essstörungen gesprochen haben, aber niemanden, mit dem ich mich mit 13 hätte identifizieren können – besonders in einer Zeit, in der die Schönheitsideale sehr, sehr gefährlich waren.“

Inzwischen hat Demi außerdem gestanden, dass die „Tonlage“ ihres Lebens „leichter“ geworden sei. Die einstige Disney-Darstellerin, die Anfang dieses Jahres Jordan „Jutes“ Lutes geheiratet hat, sagte dem ‚PAPER‘-Magazin: „Ich befinde mich gerade nicht in einer Lebensphase, in der ich diese großen emotionalen Balladen brauche. Der Ton meines Lebens ist leichter geworden.“