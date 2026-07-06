Musik Robbie Williams überrascht Fans mit Straßen-Performance von ‚Angels‘ in Sevilla

Robbie Williams - Better Man Premiere - Spain - December 4th 2024 - Carlos Alvarez - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2026, 18:10 Uhr

Robbie Williams wurde dabei gesehen, wie er in Sevilla eine akustische Version von 'Angels' als Straßenmusiker zum Besten gab.

Robbie Williams überraschte seine Fans mit einem spontanen Straßenauftritt in den Straßen von Sevilla.

Der Sänger des Hits ‚Angels‘ wurde von einem Passanten gefilmt, als er gemeinsam mit einem Gitarristen, den er offenbar zufällig angesprochen hatte, eine Akustikversion seines Klassikers spielte. Als die beiden zeitweise aus dem Takt gerieten, scherzte Robbie – der den Liedtext von seinem Handy ablas –, dass er bei den Akkorden durchaus etwas Hilfe gebrauchen könnte.

Der ehemalige Take That-Star, der leger mit schwarzem Tanktop, Jogginghose und Baseballkappe gekleidet war, schaffte es schließlich, eine weitere Person zu finden, die den Gitarristen unterstützte. Nachdem er die kleine Menschenmenge um sich herum dazu aufgefordert hatte, den Refrain mitzusingen, erklärte Robbie schließlich: „Ich bin dann mal weg!“

Ein TikTok-Nutzer mit dem Benutzernamen @cierancasey2609 veröffentlichte den Clip und versah ihn mit der Bildunterschrift: „Robbie Williams in Sevilla.“ Wann genau der spontane Auftritt stattfand, ist nicht bekannt. Das Video wurde jedoch am 2. Juli veröffentlicht. Nur wenige Tage zuvor, am 30. Juni, war Robbie beim Icónica Sevilla Fest 2026 in der spanischen Stadt aufgetreten.

Demnächst soll Robbie außerdem beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft auftreten. Der 52-jährige Sänger wird gemeinsam mit der italienischen Popsängerin Laura Pausini die offizielle FIFA-Hymne ‚Desire‘ am 19. Juli im MetLife Stadium im US-Bundesstaat New Jersey performen. Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Robbie liebt Fußball und freut sich riesig darauf, bei diesem historischen Ereignis aufzutreten. Natürlich hofft er, dass England zu den Mannschaften gehört, die das Finale erreichen.“

Das WM-Finale wird erstmals in der Geschichte des Turniers eine Halbzeitshow bieten. Das Line-up wurde von Chris Martin, dem Frontmann von Coldplay, zusammengestellt. Martin holte unter anderem Madonna, Shakira und BTS auf die Bühne, die während der Halbzeitpause auftreten sollen.