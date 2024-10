Zum Geburtstag seiner jüngsten Tochter Posting aus der U-Haft: Sean „Diddy“ Combs meldet sich bei Instagram

Sean "Diddy" Combs sitzt seit September in Haft. (dr/spot)

SpotOn News | 16.10.2024, 11:18 Uhr

Der inhaftierte Rapper Sean "Diddy" Combs sendet überraschende Worte auf Instagram an seine Tochter Love zum Geburtstag. Aktuell wartet der Musiker in einem New Yorker Gefängnis auf seinen Prozess.

Überraschendes und direktes Lebenszeichen des aktuell inhaftierten Rappers Sean "Diddy" Combs (54). Auf seinem offiziellen Instagram-Account postete Diddy gleich eine ganze Reihe von Fotos seiner jüngsten Tochter Love, die am 15. Oktober ihren zweiten Geburtstag feierte. Dazu schrieb Diddy die Liedzeilen, des wohl berühmtesten Geburtstagsliedes der Welt: "Happy Birthday to you". Darin bezeichnete er seine Tochter standesgemäß als "Baby Love". Seinen Kommentar schloss er mit den Worten: "Papa liebt dich!"

Der Rapper sitzt seit September in einem New Yorker Gefängnis in Untersuchungshaft, nachdem zahlreiche Männer und Frauen ihm sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung und erzwungene Prostitution vorwerfen. Mehrere Anträge seiner Verteidigung auf Freilassung wurden vom zuständigen Gericht abgelehnt. Der Prozess startet voraussichtlich im Mai 2025. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.

Dana Tran und Sean "Diddy" Combs sind offenbar nicht verheiratet

Love stammt aus seiner Beziehung mit Dana Tran und ist bereits sein siebtes Kind. Sean Combs bestätigte die Liebe zu Tran nie öffentlich. Nach zahlreichen Spekulationen, nachdem Combs und Tran bereits verheiratet sein sollen, enthüllte "Us Weekly" im Juni 2024, dass dies nicht der Wahrheit entsprechen würde. Zu den Vorwürfen gegen ihren vermeintlichen Ex-Lover Diddy äußerte sich Dana Tran bislang ebenfalls noch nicht.