Film Power Ballad: Neue Stars an Bord

Paul Rudd - World Premiere of Ghostbusters: Frozen Empire - Getty - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2024, 10:00 Uhr

Paul Rudd und Nick Jonas wurden für ‚Power Ballad‘ gecastet.

Das Duo ist an der musikalischen Komödie beteiligt, die die Geschichte eines Hochzeitssängers (Rudd), eines Rockstars (Jonas) und des Liedes, das zwischen ihnen steht, erzählt. John Carney führt Regie bei dem Film, dessen Dreharbeiten bereits in Dublin begonnen haben und der diesen Monat auf dem Markt in Cannes von Interesse sein wird.

Carney hat das Drehbuch zusammen mit Peter McDonald geschrieben und 30WEST, WME Independent und UTA Independent Film Group vertreten den Inlandsvertrieb des Films, während WME für die Überseerechte verantwortlich ist. Der irische Filmemacher sagte: „Ich freue mich, mit so vielen großartigen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich habe jahrelang mit meinem Kumpel Peter an diesem Drehbuch gearbeitet und jetzt stehen Paul Rudd und Nick Jonas in meiner Küche.“

Alex Walton von WME fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, John Carneys nächsten Film nach Cannes zu bringen. John hat die magische Fähigkeit, großartige Musik in wunderbar fesselnde und universell nachvollziehbare Geschichten zu verweben, die die Emotionen des Publikums hochkochen lassen. ‚Power Ballad‘ macht Spaß und ist herzerwärmend – Themen, nach denen sich das Publikum heute sehnt. Seine einzigartige Vision, gepaart mit der globalen Anziehungskraft von Paul Rudd und Nick Jonas, wird den Käufern genau das bieten, wonach sie suchen.“

Rudd ist vielleicht am besten für seine Rolle als Superheld Scott Lang/Ant-Man im Marvel Cinematic Universe (MCU) bekannt und sprach zuvor über die „schreckliche und restriktive“ Diät, die er während des Trainings für die Rolle einhalten musste. Im ‚Off Menu‘-Podcast sagte der 55-jährige Star: „Als ich für den ‚Ant-Man‘-Film trainieren musste und eine sehr restriktive Diät machte, war meine Belohnung Sprudelwasser. So schrecklich war diese Diät. Ich dachte mir: ‚Okay, ich werde jetzt etwas Sprudelwasser trinken, ich habe es mir verdient.‘“