Stars Prince Jackson: Er ist verlobt

Paris and Prince Jackson at the 75th Annual Tony Awards June 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2025, 14:00 Uhr

Prince Jackson hat sich nach acht gemeinsamen Jahren mit seiner Partnerin Molly verlobt.

Michael Jacksons ältester Sohn Prince (28) verkündete die schönen Neuigkeiten, indem er auf seinem Account auf Instagram Fotos des Paares in einem Karussell zur im Jahr 1987 erschienenen Single ‚I Just Can’t Stop Loving You‘ seines verstorbenen Vaters teilte.

Der Prominente erklärte, dass er sich auf das „nächste Kapitel“ in ihrem Leben freue. Prince schrieb auf der Social-Media-Plattform: „Noch 8 Jahre [unendlich]. Molly und ich haben viel Zeit miteinander verbracht und unglaubliche Erinnerungen geschaffen. Wir sind um die Welt gereist, haben unseren Abschluss gemacht und sind so sehr zusammen gewachsen. Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel in unserem Leben, in dem wir weiterhin wachsen und tolle Erinnerungen schaffen. Ich liebe dich, Baby.“ Prince sprach bereits im Jahr 2018 in einem Interview mit ‚People‘ über seine Beziehung zu Molly und enthüllte dabei, dass sie sich so gut verstehen, da sie sich gegenseitig „ausgleichen“. Der Star verriet in einem Interview mit der Publikation: „In allem gibt es ein wichtiges Gleichgewicht. Ich glaube, dass ich eine bestimmte Art und Weise an mir habe und sie ist sehr – ich möchte nicht sagen gegensätzlich – aber sie ergänzt sich in einer Weise, die uns gegenseitig ausgleicht. Ich bin aggressiver, sie ist etwas sanfter.“