Kandidatinnen verkündet „Princess Charming“: Diese 20 Single-Damen wollen Leas Herz erobern

Lea Hoppenworth sucht nach der großen Liebe. (sv/spot)

SpotOn News | 20.06.2024, 09:54 Uhr

"Princess Charming" startet am 3. Juli in die vierte Staffel. Nun hat RTL die 20 Kandidatinnen bekanntgegeben, die in der Datingshow um das Herz von Lea kämpfen werden.

In der vierten Staffel der lesbischen Datingshow "Princess Charming" sucht Lea Hoppenworth (30) die Frau fürs Leben. 20 Single-Damen sind dafür mit der Berlinerin auf die thailändische Insel Koh Samui gereist. Die Kandidatinnen, die ab dem 3. Juli auf RTL+ um Leas Herz kämpfen, gab RTL nun auf Instagram bekannt.

Das sind die 20 "Princess Charming"-Kandidatinnen

Mit dabei sind Christine (28), die als Immobilienkauffrau und Barkeeperin arbeitet, Gesundheits- und Krankenpflegerin Hang (31) aus Hannover sowie Studentin Julia (23) aus Berlin. Außerdem buhlt Inci (27) aus Heidelberg um die Gunst der "Princess Charming". Sie arbeitet im Vertriebsinnendienst.

Leas Herz wollen außerdem erobern: Kosmetikerin Lara (27) aus Frankfurt, Ingenieurstudentin Laura (28) aus Bochum, Studentin Lisa (24) aus der Nähe von Bamberg und Pflegefachkraft Marjam (30) aus Hamburg. Lucia (28) aus Berlin arbeitet als Yogaleiterin, Tattoo-Artist und Schmuckdesignerin. Auch Maike (30) und Marlen (31) kommen aus der Hauptstadt, wo sie als Head of Marketing bzw. Headhunterin tätig sind.

Therapeutin unter den Single-Damen

Außerdem dabei sind: Account Managerin Melissa (28) aus Neuss, Komparsin Sara (20) aus Wien, Rechtemanagerin Sina (24) und Studentin Tay (25) aus München und Qualitätsmanagerin Sarah (29) aus Köln. Seleya (23) ist im Vertrieb und als Barkeeperin tätig und kommt aus Köln, Tommi (23) aus Osnabrück befindet sich noch im Studium, ebenso wie Viviana (24) aus Wien, die zudem auch als freischaffende Assistentin tätig ist. Mit Katharina (28) aus Regensburg ist auch eine Einzel- und Paartherapeutin unter den Singles.

Princess Lea ist bei ihrer Traumfrau wichtig, "dass die Person genau weiß, was sie will und eine klare Vorstellung vom Leben hat. Zudem darf sie auch gerne frech sein. Das fördert eine lebendige und dynamische Beziehung." Auch "emotionale Erreichbarkeit" sei ihr sehr wichtig. Wer der 20 Kandidatinnen Lea von sich überzeugen kann, werden die neuen Folgen zeigen. Diese werden ab dem 10. Juli auch linear bei VOX Up ausgestrahlt.