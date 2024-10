Stars Prinz George: Das ist sein ungewöhnliches Hobby

Prince William at the BAFTA Awards Feb 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.10.2024, 12:17 Uhr

Der elfjährige Royal scheint seit kurzem gerne in seiner Freizeit abzutauchen.

Prinz William verrät das neue Hobby seines ältesten Sohnes Prinz George.

Der elfjährige Royal genießt es offenbar, in seiner Freizeit buchstäblich abzutauchen. Während eines offiziellen Auftritts im öffentlichen Schwimmbad der englischen Stadt Tyne and Wear an der Seite der olympischen Schwimmer Adam Peaty und Tom Dean verriet der Prinz of Wales, dass sein Erstgeborener seit kurzem an seinem ersten Tauchschein arbeite. „George liebt Tauchen“, erzählte William. „Er ist elf Jahre alt. Wir nahmen ihn mit runter und dachten, dass er durchdrehen würde. Aber er liebt es abgöttisch. Es ist eine Einführung in die Welt des Wassers.“

Auch William und seine Ehefrau Prinzessin Kate sind leidenschaftliche Gerätetaucher. Während ihrer Tour durch die Karibik im Jahr 2022 gingen die dreifachen Eltern, die neben George auch die Kinder Prinzessin Charlotte und Prinz Louis großziehen, ebenfalls auf einen Tauchausflug an das zweitgrößte Korallenriff der Welt, den Belize Barrier Reef. Damals sagte William über die Arbeit der Umweltschützer in Belize: „Es ist wirklich fantastisch die Unterwasserwelt hier in Belize zu sehen. Und welch eine wundervolle Arbeit man hier macht, um die Korallen und die Fische zu schützen!“