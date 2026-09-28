Stars Prinz Harry: Amazon könnte Invictus Games kräftigen Schub geben

Prince Harry The Duke Of Sussex Attends The 2026 Invictus Spirit Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.09.2026, 09:00 Uhr

Prinz Harrys Invictus Games könnten für die Veranstaltung 2027 in Birmingham einen weiteren prominenten Partner gewinnen.

Berichten zufolge laufen Gespräche über einen größeren Sponsoringvertrag mit Amazon. Harry gründete den internationalen Sportwettbewerb für verwundete, verletzte und erkrankte aktive und ehemalige Angehörige der Streitkräfte im Jahr 2014. Vom 10. bis 17. Juli 2027 sollen die achten Invictus Games in Birmingham stattfinden. Damit kehrt die Veranstaltung erstmals seit ihrer Premiere in London wieder nach Großbritannien zurück. Erwartet werden rund 550 Teilnehmer aus 25 Nationen.

Nach Informationen von ‚The Sun‘ hoffen die Verantwortlichen auf eine Einigung mit Amazon. „Der Deal wäre ein kräftiger Schub für Invictus und Harry“, behauptete ein Insider. Das Invictus-Komitee hoffe sehr, dass die Partnerschaft zustande komme. Amazon habe selbst Interesse an einer Beteiligung gezeigt und verfüge bereits über verschiedene Programme für Militärveteranen. Die Invictus Games seien gleichzeitig eine große und entsprechend kostspielige Veranstaltung. Öffentlich als Sponsor für Birmingham 2027 bestätigt wurde Amazon bislang allerdings nicht.

Eine Partnerschaft wäre thematisch nicht völlig überraschend. Amazon startete 2011 in Großbritannien ein Rekrutierungsprogramm für Militärveteranen und bietet verschiedene Beschäftigungs- und Karriereprogramme für ehemalige Soldaten, Angehörige beim Übergang ins Zivilleben und Ehepartner von Militärangehörigen an. Ein Sponsoringvertrag würde dem Unternehmen Markenpräsenz rund um die Invictus Games verschaffen und den Organisatoren einen weiteren großen kommerziellen Partner bringen. Aufmerksamkeit erregt der Bericht auch deshalb, weil Amazons Streamingdienst Prime Video in direkter Konkurrenz zu Netflix steht.

Harry und seine Ehefrau Meghan hatten nach ihrem Rückzug als arbeitende Royals eine umfangreiche Produktionspartnerschaft mit Netflix aufgebaut. Daraus entstanden unter anderem die Dokumentarserie ‚Harry Meghan‘ sowie ‚Heart of Invictus‘. Letztere begleitete Teilnehmer bei ihren Vorbereitungen auf die Invictus Games in Den Haag und wurde über Harrys und Meghans Archewell Productions im Rahmen ihrer damaligen kreativen Partnerschaft mit Netflix produziert. Ob ein möglicher Amazon-Sponsoringvertrag tatsächlich auf eine breitere Veränderung bei den Medienpartnerschaften des Paares hindeuten würde, ist jedoch nicht bekannt.

Die Vorbereitungen auf die Spiele haben sich zuletzt deutlich intensiviert. Harry absolvierte nach seiner Rückkehr nach Großbritannien einen öffentlichen Auftritt bei den erstmals veranstalteten Invictus Spirit Awards im Old Royal Naval College in Greenwich. Dort traf er verwundete Veteranen und erschien im Smoking mit seinen militärischen Orden. Anschließend besuchte er die Ninestiles School in Birmingham, um INSPIRE vorzustellen, ein Bildungsprogramm im Zusammenhang mit den Spielen 2027. Gemeinsam mit Schülern probierte er dabei auch Pickleball aus. „Es ist großartig, wieder auf britischem Boden zu sein“, sagte Harry. Er freue sich auf Birmingham und die bevorstehenden Invictus Games. Außerdem nahm er an den WellChild Awards in London teil. Mit der Wohltätigkeitsorganisation ist Harry seit vielen Jahren verbunden und fungiert seit 2007 als deren Schirmherr.