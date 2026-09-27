Stars Prinz Harry: Archie und Lilibet fühlen sich in ihrer neuen Schule wohl

Prince Harry Attends The Invictus Games Foundation Conversation: From Policy to Practice - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2026, 12:00 Uhr

Prinz Archie und Prinzessin Lilibet haben sich laut ihrem Vater Prinz Harry in ihrer neuen Schule eingelebt.

Prinz Archie und Prinzessin Lilibet haben sich an ihrer neuen Schule eingelebt.

Prinz Harry und seine Familie kehrten in diesem Sommer nach mehr als sechs Jahren in Kalifornien nach Großbritannien zurück. Archie und Lilibet hatten zunächst allerdings einen holprigen Start. Aufgrund von Sicherheitsbedenken wurden sie von einer örtlichen Schule an eine andere gewechselt. Nun verriet Harry, dass sich seine Kinder an ihr neues Leben gewöhnt haben. Im Gespräch mit dem kanadischen Sender CTV erklärte der 42-Jährige: „Die Kinder sind glücklich in der Schule, und das gibt mir die Möglichkeit, mich wirklich auf die Invictus Games in Birmingham zu konzentrieren. Die Spiele finden im Juli nächsten Jahres statt.“

Harry genießt es, wieder in Großbritannien zu sein. „Es war großartig. Es ist großartig, wieder auf britischem Boden zu sein“, betonte er. „Es ist tatsächlich großartig, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben.“ Der Sohn von König Charles äußerte sich, nachdem er einen Fallschirmsprung absolviert hatte, um ein Versprechen einzulösen, das er einem 102-jährigen Veteranen des Zweiten Weltkriegs gegeben hatte. Harry hatte Ed Marshall im vergangenen November bei einem Besuch in einem Veteranenzentrum in Toronto kennengelernt. Dort erfuhr er, dass der ehemalige Soldat zu seinem 100. Geburtstag einen Fallschirmsprung absolviert hatte.

Diesmal ergab eine medizinische Untersuchung jedoch, dass Ed den Sprung aus Sicherheitsgründen nicht selbst machen konnte. Deshalb blieb er im Flugzeug, während sein Enkel Bailey einsprang und den Fallschirmsprung gemeinsam mit Harry absolvierte. Der britische Royal sagte anschließend: „Es gibt keine Möglichkeit, wie man einen 102-jährigen Veteranen enttäuschen kann. Er war am Boden zerstört, dass er nicht springen konnte, aber es war großartig, ihn hinten im Flugzeug dabei zu haben. Sie haben ihm sogar einen Fallschirm angelegt.“

Harrys erster Anruf nach dem Sprung galt seiner Ehefrau Meghan. Dabei gab er zu, dass sie sich Sorgen gemacht hatte. „Es hat ziemlich lange gedauert, bis wir nach oben kamen, deshalb dachte sie wohl: ‚Sind sie schon unten? Sind sie schon unten?'“, schilderte er. Gleichzeitig räumte er ein, Ed die Schuld gegeben zu haben. „Ich sagte: ‚Ich kann nicht, ich will das nicht machen, ich wünschte, ich könnte da rauskommen.‘ Aber Ed ist sehr überzeugend!“, so Harry.