Stars Prinz Harry bei Besuch in Kinderkrankenhaus von Krankenschwestern umringt

Prince Harry Attends The Invictus Games Foundation Conversation: From Policy to Practice - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2026, 09:00 Uhr

Der britische Royal reist gerade durch Großbritannien und nimmt verschiedene Termine wahr.

Prinz Harry wurde bei einem Besuch in einem Kinderkrankenhaus im englischen Birmingham regelrecht von Krankenschwestern umringt.

Der Herzog von Sussex, der mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan und den gemeinsamen Kindern in Kalifornien lebt, befindet sich derzeit allein auf einer Reise durch Großbritannien. Am Donnerstag (9. Juli) besuchte er das Birmingham Children’s Hospital, um das 20-jährige Bestehen eines spezialisierten Pflegeprogramms der Wohltätigkeitsorganisation WellChild zu würdigen. Wie ‚Sky News‘ berichtete, wurde Harry beim Betreten des Krankenhauses regelrecht von Krankenschwestern „belagert“. Mitarbeiter umringten ihn auf den Krankenhausfluren.

Der Royal nahm sich Zeit für Gespräche, umarmte einige der Pflegekräfte und posierte mit ihnen für Fotos. Während seines Besuchs traf Harry auch mehrere kranke Kinder auf den Stationen, darunter den zwölfjährigen Alec Hill. Dem Jungen erzählte er, dass dieser ein Hobby mit seinem siebenjährigen Sohn Prinz Archie teile. „Weißt du, wer völlig verrückt nach Lego ist? Mein Sohn Archie – und er ist ein echter Meisterbauer“, verriet der 41-Jährige.

Laut der BBC sprach Harry außerdem zu einem Raum voller medizinischer Fachkräfte. Dabei sagte er: „Ich weiß nicht, ob Sie das oft genug hören, aber der Unterschied, den Sie jeden einzelnen Tag machen, verändert das Leben der Menschen buchstäblich täglich. Ich verstehe – und wir verstehen –, dass das mit jeder Woche schwieriger wird, angesichts von Kürzungen und finanziellen Problemen … und all des Wahnsinns, der sich offenbar nicht nur in diesem Land, sondern generell ausbreitet.“

Erste Berichte hatten nahegelegt, dass Harry auf seiner Großbritannien-Reise von Meghan sowie den gemeinsamen Kindern begleitet werden würde, damit Prinz Archie und Prinzessin Lilibet (5) ihren Großvater König Charles nach vier Jahren endlich wiedersehen könnten. Harry reiste jedoch am Montag (6. Juli) allein ins Vereinigte Königreich. Meghan und die Kinder werden ihn während seines Aufenthalts in London nicht begleiten.

Die Reise war zuvor durch Unstimmigkeiten über Harrys Unterkunft erschwert worden. Sein Team hatte zunächst angekündigt, dass der Royal während eines Teils seines Aufenthalts im Buckingham-Palast untergebracht werde. Später stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht der Fall sein wird. Insider erklärten, Harry habe bis zum Ablauf der Frist Ende vergangener Woche nicht offiziell auf Charles‘ Angebot reagiert, in einer königlichen Residenz zu übernachten. Deshalb sei ihm am Wochenende mitgeteilt worden, dass er nicht mehr im Buckingham-Palast wohnen könne. Für Unterkünfte in den königlichen Residenzen sei eine Mindestvorlaufzeit erforderlich, damit Gäste empfangen und das Personal des Königshauses entsprechend eingeplant werden könne.

Ein Sprecher Harrys bezeichnete die Entscheidung als „enttäuschend“ und warf dem Palast vor, das Angebot „im letzten Moment“ zurückgezogen zu haben. Die verspätete Rückmeldung des Royals sei darauf zurückzuführen gewesen, dass zunächst Sicherheitsmaßnahmen organisiert werden mussten, nachdem bestätigt worden war, dass er keinen offiziellen Polizeischutz erhalten werde. Wo Harry derzeit untergebracht ist, ist weiterhin nicht bekannt.