Stars Prinz Harry: Das blüht ihm nach dem Wahlsieg von Donald Trump

Prince Harry - WellChild Awards - London - September 30th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.11.2024, 11:00 Uhr

Der britische Royal und der künftige US-Präsident sind nicht gut aufeinander zu sprechen.

Prinz Harry wird „wahrscheinlich“ gebeten werden, sich nach der Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten nicht in die Politik einzumischen.

Dem Herzog von Sussex wurde von klein auf beigebracht, sich aus Staatsangelegenheiten herauszuhalten. Der ehemalige königliche Butler Grant Harrold, der von 2004 bis 2011 für König Charles und Queen Camilla arbeitete, sagt, dass Trumps Wahlsieg daran wohl nichts ändern wird.

‚Daily Express Online‘ zitiert ihn mit den Worten, dass Harry wahrscheinlich „gebeten wird, sich nicht in politische Fragen einzumischen“. Der Royal-Experte verrät: „Royals haben sich historisch gesehen nicht in die Politik eingemischt, also wäre es interessant zu sehen, wie das funktionieren würde. Royals berühren politische Angelegenheiten, wie zum Beispiel Dinge, an denen Regierungen arbeiten, einschließlich des Klimawandels. Allerdings ist es ein schmaler Grat, sich in die Politik einzumischen. Wenn Harry dies tun würde, wäre es schwierig, da er der siebte in der Thronfolge ist. Wahrscheinlich würde man ihn bitten, das nicht zu tun, und die Royals werden natürlich ermutigt, nicht zu wählen.“

Harry und seine Frau Meghan Markle sind seit Jahren mit den Trumps zerstritten, nachdem die gebürtige US-Amerikanerin ihn als „spalterisch“ und „frauenfeindlich“ bezeichnet hatte. Doch könnte Trump seine politische Macht nutzen, um Harrys US-Visum zu widerrufen?

„Ich glaube nicht, dass die Wahl von Trump Auswirkungen auf den Wohnort von Meghan und Harry haben wird“, erklärt der Ex-Butler. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie plötzlich beschließen, das Land zu verlassen – es wird an persönlichen Gründen liegen, wenn sie es tun. Es wurde bereits gesagt, dass sie vielleicht sowieso nach Europa zurückkehren wollen, aber ich denke, das sind persönliche Gründe und keine politischen. Ich denke, sie werden in dem Land sein, in dem sie sein wollen. Es könnte Europa sein, damit sie näher bei der königlichen Familie sein können.“