Stars Prinz Harry wollte sich von Palastmitarbeitern das Kochen beibringen lassen

Prince Harry Attends The Invictus Games Foundation Conversation: From Policy to Practice - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2026, 14:00 Uhr

Laut dem früheren Küchenchef von König Charles war Prinz Harry sehr interessiert daran, das Kochen zu lernen.

Prinz Harry bat den Koch von König Charles, ihm das Kochen beizubringen.

Visen Aneynden, der früher Küchenchef auf dem Highgrove-Anwesen des Königs war, erinnerte sich daran, dass der Herzog von Sussex „wirklich großes Interesse“ daran gehabt habe, selbst kochen zu lernen. Harry sei stets bereit gewesen, sich von den Mitarbeitern etwas zeigen zu lassen und selbst mit anzupacken. Im Gespräch mit ‚Heart Bingo Online‘ erzählte Visen: „Harry hat mich tatsächlich gefragt, ob ich ihm das Kochen beibringen könnte! Er war immer daran interessiert, kochen zu lernen. Er meinte das wirklich ernst und fragte oft, ob er mithelfen dürfe. Wenn man ihn gelassen hätte, hätte er ohne Weiteres das Frühstück zubereitet.“

Der britische Royal sei sehr lernbegierig gewesen. „Besonders gern ließ er sich zeigen, wie man Fisch zubereitet. Dafür interessierte er sich besonders und versuchte immer, alles perfekt hinzubekommen“, schilderte Aneynden. Er beschrieb Harry als „temperamentvoll, aber großartig“ und erinnerte sich an eine außergewöhnliche Begebenheit. Eines Morgens habe er Harry auf den Knien den Küchenboden schrubben sehen, nachdem dieser am Vorabend mit seinen Freunden Unfug angestellt hatte. Der Koch erzählte: „Er war überhaupt nicht verwöhnt. Ich erinnere mich, dass ich eines Morgens aufwachte und ihn dabei sah, wie er auf den Knien die Küche putzte. Am Abend zuvor hatte er sich mit seinen Freunden eine Mehlschlacht geliefert.“

Aneynden habe Harry gesagt, dass er sich darum kümmern würde. „Aber er bestand darauf, es selbst zu erledigen. Er bot sogar an, bei der Zubereitung der Speisen zu helfen, die durch das Chaos möglicherweise unbrauchbar geworden waren“, verriet der Koch. „Er war sehr rücksichtsvoll, auch wenn er zuvor etwas Unfug gemacht hatte.“

Für Harry und seinen Bruder Prinz William konnten die königlichen Köche nach Aussage von Visen deutlich experimentierfreudiger kochen als für ihren Vater König Charles. „Sie sind beide großartig – aber sehr unterschiedlich. Harry war temperamentvoll, William dagegen ruhiger. Beide hatten einen tollen Sinn für Humor und gingen sehr freundlich mit den Mitarbeitern um“, berichtete er. Im Gegensatz zu Charles seien die Geschwister Fans von „kräftigeren Aromen und scharf gewürzten Speisen“.