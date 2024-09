"Persönlich und kraftvoll" Prinz Harry in New York: Engagement für Naturschutz und Kinder

Harry bei der CGI-Podiumsdiskussion in New York. (rho/spot)

SpotOn News | 24.09.2024, 21:15 Uhr

Prinz Harry will das Leben zukünftiger Generationen nicht nur schöner und ökologisch reicher machen, sondern auch sicherer. Der Royal hat am Dienstag zwei Auftritte in New York absolviert.

Rund eine Woche nach seinem 40. Geburtstag reiste Prinz Harry allein nach New York, um mit seinem Namen Reichweite für gute Zwecke zu schaffen. Am 23. September erschien der Herzog von Sussex bei einer Veranstaltung für African Parks und beehrte ein Panel über den Erhalt afrikanischer Parks. Harry ist seit 2016 an der Naturschutzorganisation beteiligt.

Laut dem offiziellen Büro von Prinz Harry und Ehefrau Herzogin Meghan (43) zeigte die Veranstaltung "die transformative Arbeit, die die Organisation auf dem gesamten Kontinent unternimmt, und betonte ihre innovativen Erhaltungsinitiativen in großem Maßstab".

Das Gremium sprach in der Podiumsdiskussion über "die ehrgeizigen Ziele und messbaren Erfolge der Organisation bei der Bekämpfung des Klimawandels, dem Schutz lebenswichtiger Ökosysteme und der Verbesserung der lokalen Lebensgrundlagen", heißt es in der Erklärung weiter. Prinz Harry teilte einen "persönlichen und kraftvollen Bericht" über seine Beteiligung an der Umsiedlung von Elefanten in Malawi im Jahr 2016. Im folgenden Jahr wurde der Exil-Royal Präsident der gemeinnützigen Naturschutzgruppe, die Nationalparks auf dem gesamten Kontinent verwaltet.

"Durch die Förderung von Kooperationen und der Unterstützung von Initiativen wie den afrikanischen Parks können wir dazu beitragen, die natürliche Pracht und den ökologischen Reichtum Afrikas für zukünftige Generationen zu bewahren", resümieren Harrys Pressevertreter in der offiziellen Bekanntmachung.

Zukünftige Generationen im Fokus seines New-York-Besuchs

Eine sichere Zukunft für nachfolgende Generationen ist auch bei einem Termin am Dienstag, 24. September, sein Hauptanliegen in seiner Ansprache bei der Clinton Global Initiative (CGI), die sich in den humanitären und philanthropischen Veranstaltungen einreiht, die neben der Generalversammlung der Vereinten Nationen stattfindet.

Prinz Harry sagte einem Bericht des US-Nachrichtendienstes "AP News" zufolge, dass sich die heutige Jugend mitten in einer "Epidemie" von Angstzuständen, Depressionen und sozialer Isolation aufgrund negativer Online-Erfahrungen befinde. Um der Arbeit seiner Archewell Foundation, die Kindern und ihren Eltern helfen soll, sich im Cyberspace sicher zu bewegen, Nachdruck zu verleihen, betonte er: "Junge Menschen werden durch gedankenloses, endloses, betäubendes Scrollen auf Plattformen gehalten (…), deren Inhalten kein Kind jemals ausgesetzt sein sollte. Das ist kein freier Wille."

Harry fragte zudem, warum Führungskräfte mächtiger Social-Media-Unternehmen immer noch an "niedrigsten ethischen Standards" festhalten und forderte die Aktionäre auf, greifbare Veränderungen zu fordern. "Elternschaft endet nicht mit der Geburt eines Kindes. Die Gründung eines Unternehmens auch nicht", so der Herzog von Sussex.