Stars Prinz Harry steht wegen seines US-Visumantrags erneut unter Beobachtung

Prince Harry - DealBook summit - December 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2025, 09:00 Uhr

Erneut gibt es Wirbel um den Einwanderungsstatus des britischen Royals.

Prinz Harry steht erneut einer Überprüfung seiner Visumsanträge für die USA gegenüber.

Der britische Royal zog 2020 gemeinsam mit seiner Frau Meghan Markle nach Kalifornien, nachdem sie ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten. Seitdem gibt es Wirbel um seinen Aufenthaltsstatus in den USA – insbesondere, nachdem er in seinen Memoiren ‚Reserve‘ den Konsum von Kokain und Marihuana eingeräumt hatte. Gerichtsunterlagen haben nun ergeben, dass das US-Außenministerium mehr als 1.000 Dokumente in Zusammenhang mit seinem Fall verwahrt.

Die Angaben in den gerichtlichen Akten zeigen, dass im Außenministerium insgesamt 1.007 Papiere zu Harrys Fall identifiziert wurden. Die Behörde ist für Visa-Angelegenheiten zuständig. Laut den Unterlagen liegen 217 Dokumente im Büro des Außenministers, 517 „potenziell relevante Akten“ im Amt für konsularische Angelegenheiten, weitere 271 in der Rechtsabteilung des US-Außenministeriums sowie zwei im Büro des stellvertretenden Außenministers. Die Dokumente sollen nun von einem Bundesrichter in Washington geprüft werden, um zu entscheiden, welche – wenn überhaupt – veröffentlicht werden dürfen.

Die Entwicklung folgt auf eine Klage der konservativen Denkfabrik Heritage Foundation, die bereits im Januar eingereicht wurde. Zuvor hatte die Organisation das Department of Homeland Security verklagt, um Einblick in Harrys Einwanderungsunterlagen zu erhalten. Zwar führte die Klage zur Veröffentlichung einiger Dokumente, doch keines davon enthielt Details zu seinem Visumsstatus oder ob Harry in seinem Antrag korrekte Angaben gemacht hatte.

In ihrer aktuellen Eingabe behauptet die Heritage Foundation, Harry könnte Angaben zu seinem früheren Drogenkonsum verschwiegen haben – obwohl er in ‚Spare‘ selbst schrieb, Kokain genommen und Marihuana geraucht zu haben. Der Anwalt der Organisation, Samuel Dewey, bezeichnete die Menge an entdeckten Unterlagen als bedeutend. Er erklärte: „Die Anzahl der Dokumente zu Harry zeigt, dass er ziemlich genau überwacht wird. Ich denke, wir werden Unterlagen sehen, in denen Harry über den Fall spricht, aber anderes Material könnte zurückgehalten werden. Dann wird es an den Politikern liegen, ob diese Entscheidung aufgehoben wird.“