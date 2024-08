Stars Prinz Harry und Herzogin Meghan: Das ist ihre neue Mission

Prince Harry and Meghan Markle - Invictus Games - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.08.2024, 08:42 Uhr

Das royale Paar hat sich der Aufgabe verschrieben, Online-Mobbing zu stoppen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen das Internet zu einem sichereren Ort für junge Menschen zu machen.

Das royale Paar, das seit 2020 mit seinen Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA wohnt, hat ein seltenes Interview gegeben. Darin sprechen Harry und Meghan über die Auswirkungen von Online-Mobbing auf die psychische Gesundheit.

In einem neuen Interview, das in der Sendung ‚CBS Sunday Morning‘ ausgestrahlt wird, erklärt die 42-Jährige: „Unsere Kinder sind jung… sie sind drei und fünf. Sie sind wundervoll. Aber alles, was man als Eltern tun möchte, ist, sie zu beschützen.“ Die 42-Jährige fügt hinzu: „Wenn wir sehen, was im Online-Bereich passiert, wissen wir, dass es dort viel zu tun gibt, und wir sind einfach froh, dass wir ein Teil des Wandels zum Guten sein können.“

Harry wiederum äußert sich zu den Todesfällen im Zusammenhang mit Online-Mobbing. „Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem fast alle Eltern Ersthelfer sein müssen. Und selbst die besten Ersthelfer der Welt wären nicht in der Lage, die Anzeichen zu erkennen… Das ist das Erschreckende an der ganzen Sache“, so der 39-Jährige.

Das Interview – das erste seit dem explosiven Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey im Jahr 2021 – kommt, nachdem bekannt wurde, dass das Paar noch in diesem Jahr eine Tournee durch Kolumbien antreten wird. Dort wollen Harry und Meghan dabei helfen, Pläne zur Bekämpfung der Cyberkriminalität zu entwickeln.