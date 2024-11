Haus in Portugal soll der Anfang sein Prinz Harry und Herzogin Meghan: Gründen sie ein Immobilienimperium?

Herzogin Meghan und Prinz Harry scheinen ihre Finanzen neu aufzustellen. (ae/spot)

SpotOn News | 02.11.2024, 14:00 Uhr

Sie verdienen Millionen, haben aber auch hohe Ausgaben: Um ihren Lebensstil auch in Zukunft abzusichern, sollen Prinz Harry und seine Frau Meghan nun damit begonnen haben, in Immobilien zu investieren. Den Auftakt macht ein Haus im Süden Europas.

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) beginnen offenbar damit, die Millionen aus ihrem Deal mit dem Streamingriesen Netflix in ein globales Immobilienportfolio zu investieren. Start soll laut "The Sun" ein Haus in Portugal sein, dass die Sussexes vor Kurzem gekauft hätten. Die Immobilie liege "um die Ecke" von Harrys Cousine Prinzessin Eugenie (34) und ihrem Ehemann Jack Brooksback (38), die seit 2022 zwischen London und Portugal pendeln.

Sussexes müssen ihren Lebensunterhalt absichern

Wie das britische Blatt erfahren haben will, soll das Paar nicht vorhaben, das Haus selbst zu bewohnen. Es sei aber bislang nicht bekannt, ob das Anwesen vermietet, für Ferienunterkünfte im Airbnb-Stil genutzt oder lediglich "zum Parken von Geldern" verwendet werde. Es gelte allerdings als erster Schritt, die Einnahmen aus ihren Fernseh- und Buchverträgen in ein weltweites Immobilienimperium zu investieren. Ob auch einmal ein Anwesen in Harrys Heimat dazugehören wird? Dort hat das Paar derzeit keine Bleibe mehr.

Nach der Abkehr vom britischen Königshaus Anfang 2020 muss das Paar sehen, wie es seinen Unterhalt eigenständig verdient. Ein Mega-Deal mit Netflix soll rund 95 Millionen Euro in die Kasse spülen. Daraus entstand unter anderem eine sechsteilige Serie, die Harry und Meghan privat wie nie zeigte und in der sie gegenüber der Royal Family etliche Vorwürfe erhoben. Zudem erbte Harry, der für seine Autobiografie "Reserve" einen Vorschuss von 15 Millionen Pfund erhielt (rund 18 Millionen Euro), nach seinem 40. Geburtstag am 15. September acht Millionen Pfund (6,75 Millionen Euro) aus dem Treuhandfonds seiner Urgroßmutter Queen Mum (1900-2002).

Gegenüber dieser üppigen Haben-Seite stehen aber auch hohe Ausgaben. Die Kosten des Paares, das mit seinen zwei Kindern in Kalifornien lebt, seien "enorm", bilanziert "The Sun". So zahlten Harry und Meghan immer noch die Hypothek für ihre rund elf Millionen Pfund teure Villa in Montecito ab, die sie 2020 gekauft haben. Auch für ihre Sicherheit in den USA und für Harrys Besuche in Großbritannien gäben sie "ein Vermögen" aus. Da dürften zusätzliche Einnahmen aus Immobiliengeschäften gerade recht kommen.

Das Paar verfolgt darüber hinaus künftig angeblich einen zweigleisigen Geschäftsplan: Die Herzogin will mit einer neuen Lifestyle-Marke durchstarten, Harry soll sich mehr auf seine verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen konzentrieren.