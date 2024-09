Zeitpunkt für PR-Aktionen in der Kritik Prinz Harry und Herzogin Meghan: Königspaar des schlechten Timings?

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich 2020 vom Königshaus abgewandt und leben mit ihren zwei Kindern in den USA. Doch auch von dort aus sorgen sie immer wieder für Wirbel in Großbritannien. (ae/spot)

SpotOn News | 10.09.2024, 19:00 Uhr

Prinz Harry und Herzogin Meghan geraten merkwürdigerweise immer wieder rund um royale Termine und Botschaften ins Gespräch. Ist das reiner Zufall oder etwa dreistes Kalkül? Auf jeden Fall scheinen sie das Königspaar des schlechten Timings zu sein.

Nutzen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) etwa royale Ereignisse, um dreiste Eigen-PR zu machen – oder haben sie einfach nur Pech mit ihrem Timing? Wie auch immer, fest steht: Schon häufiger gerieten die abtrünnigen Royals ausgerechnet im zeitnahen Umfeld zu Terminen des britischen Königshauses mit ihren Ankündigungen ins Gespräch und sorgen damit jedes Mal für kritische Kommentare in Harrys Heimat. Ein kleiner Rückblick auf das Datums-Desaster…

Nach Kates Video am 9. September

Aktuell ist das Herzogpaar von Sussex, das seit 2020 in Kalifornien lebt, mal wieder negativ im Gespräch, da die hoffnungsvolle Heilungsbotschaft von Prinzessin Kate (42) mit Werbung für ihre nächste Netflix-Doku überschattet wurde. Nur kurz, nachdem Kate am Montagabend (9. September) ihr intimes Video zum Ende der Chemotherapie veröffentlicht hat, postete Netflix nämlich erste Bilder für die Reihe "Polo" auf X (vormals Twitter). Die Sport-Doku wurde von Harrys und Meghans Firma Archewell Productions gemeinsam mit Boardwalk Pictures produziert und soll im Dezember veröffentlicht werden. TV-Moderator Piers Morgan (59) stellte zu einem skeptisch aussehenden Smiley fest: "Gepostet 90 Minuten, nachdem Kensington Palace das neue Kate-Video veröffentlicht hat."

Kurz vor "Trooping the Colour" im Juni

Auch am 15. Juni kam es zu einem unglücklichen Timing. Nur wenige Stunden vor Beginn der Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für König Charles III. (75) stand Meghan mit zwei neuen Produkten ihrer neuen Lifestyle-Marke "American Riviera Orchard" im Fokus. Sie hatte Himbeermarmelade sowie Hundekuchen einem engen Freund ihres Ehemannes zukommen lassen. Der argentinische Polospieler Ignacio Figueras (47) teilte die Produkte dann ausgerechnet am Tag der Parade in London in seiner Instagramstory.

Zeitgleich mit den Diana Legacy Awards im März

Die Lifestyle-Marke sorgte bereits bei ihrem Launch im März für Kritik – wegen des Zeitpunkts. Der Abend, an dem die Webseite und ein Instagram-Kanal online gingen, stand eigentlich im Namen von Prinzessin Diana (1961-1997). Prinz William hielt zur selben Zeit in London eine Rede bei der Verleihung der Diana Legacy Awards, die an seine viel zu früh verstorbene Mutter erinnern.

Kurz nach Charity-Video im Dezember 2023

Zuerst postete der Kensington Palast einen Charity-Clip, in dem Kate mit ihren drei Sprösslingen Weihnachtspakete für bedürftige Kinder packt. Nur wenige Stunden erschien dann auf der offiziellen Seite der Archewell-Foundation ebenfalls ein Video, das die wohltätigen Aktionen von Meghan und Harry des Jahres zusammenfasste.