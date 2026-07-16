Stars Prinz William ‚am Boden zerstört‘ nach Englands WM-Aus

Prince William - Aston Villa cup final May 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2026, 09:00 Uhr

Der britische Royal richtet aufmunternde Worte an das englische Team, das im Halfinale der Fußball-WM gegen Argentinien verlor.

Prinz William ist nach Englands Ausscheiden bei der Fußball-Weltmeisterschaft am Mittwochabend (15. Juli) „am Boden zerstört“.

Der britische Thronfolger – offizieller Schirmherr des englischen Fußballverbands (FA) und leidenschaftlicher Fan – lobte den „Kampfgeist und Glauben“ der Mannschaft und betonte, wie stolz er trotz der 1:2-Niederlage gegen Argentinien im Halbfinale auf das Team sei. Kurz nach dem Schlusspfiff schrieb er auf X: „Am Boden zerstört. England, ihr habt alles gegeben, und wir sind alle unglaublich stolz auf euch. Danke an alle auf und neben dem Platz für ein unglaubliches Turnier. Der Kampfgeist und der Glaube, den ihr gezeigt habt, haben uns alle inspiriert.“ William bezeichnete Thomas Tuchels Mannschaft als „das kompletteste England-Team, das je bei einem Turnier gespielt hat.“ Abschließend erklärte er: „Haltet den Kopf oben.“

Argentinien trifft nun im Finale am Sonntag (19. Juli) auf Spanien, während England am Samstag (18. Juli) im Spiel um Platz drei gegen Frankreich antritt. William hatte zuvor angekündigt, in die USA zu fliegen, falls England das Finale im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, erreichen sollte.

In seinem Auftritt im Podcast ‚New Heights‘, der wenige Tage nach Englands erstem Spiel gegen Kroatien aufgenommen, aber erst einige Wochen später veröffentlicht wurde, fragte Co-Moderator Jason Kelce: „Was wäre für England aus deiner Sicht eine erfolgreiche Weltmeisterschaft?“ William antwortete: „Sie zu gewinnen.“

Auf die Frage, ob er „über den großen Teich fliegen“ werde, falls England das Finale erreiche, sagte er zu Jason und dessen Bruder Travis Kelce: „Auf jeden Fall. Wenn wir im Finale stehen.“ Das diesjährige Turnier wird gemeinsam von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet, und William verfolgt die WM mit großer Begeisterung. Auf die Frage, wie er die USA als Mitgastgeber einschätze, erklärte er: „Fantastisch. Ich finde, es ist eine großartige Weltmeisterschaft. Sie hat hervorragend begonnen, und ich denke, das Turnier ist insgesamt sehr ausgewogen.“ Obwohl der Royal glühender Fan von Aston Villa ist, habe er diese Leidenschaft „ganz sicher nicht“ von seinem Vater geerbt. Denn wie William verriet, „hasst“ König Charles Fußball.