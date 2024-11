Stars Prinz William: Ehefrau Kate geht es nach Krebserkrankung wieder gut

Prince William - Portside Tower on November 5, 2024 in Cape Town, South Africa - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2024, 16:00 Uhr

Prinz William sagt, dass es seiner Frau Catherine, der Prinzessin von Wales, nach ihrem Kampf gegen den Krebs „wirklich gut“ gehe.

Der 42-jährige Royal gab während seines viertägigen Besuchs in Südafrika für seine Umweltbemühungen ein seltenes Update über Catherines Gesundheitszustand – fast zwei Monate, nachdem sie am 9. September nach Abschluss einer Chemotherapie erklärt hatte, dass sie krebsfrei sei.

Vor der Verleihung des Earthshot-Preises am Mittwoch (6. November) in Kapstadt sagte er über seine Frau: „Es geht ihr wirklich gut, danke. Und ich hoffe, dass sie heute Abend zuschaut. Sie feuern mich an. Sie war das ganze Jahr über unglaublich. Ich weiß, dass sie sehr daran interessiert sein wird, dass der heutige Abend ein Erfolg wird.“ Catherine (42) nahm sich im März eine Pause von ihren königlichen Pflichten, als sie enthüllte, dass sie mit einer „präventiven“ Chemotherapie gegen Krebs begonnen hatte. Die Royal kehrte im vergangenen Monat zu ihren offiziellen Pflichten zurück.

William wurde in Südafrika auch mit einem Freundschaftsarmband mit Perlen mit der Aufschrift „Papa“ gesichtet. Noch ein Zeichen dafür, dass er mit den Gedanken wohl permanent bei seiner Familie ist. Der zukünftige König erklärte, dass seine neunjährige Tochter Prinz Charlotte es für ihn als Erinnerung an das Taylor Swift-Konzert angefertigt habe, das sie im Juni im Wembley-Stadion gemeinsam besucht hatten. Der dreifache Vater, der auch die Prinzen George (11) und Louis (6) mit Catherine hat, versprach seiner kleinen Tochter, dass er das Schmuckstück von ihrer ‚Eras Tour‘-Erfahrung weiterhin tragen würde. Er lächelte: „Das ist, wenn Sie so wollen, ein Relikt von einem Taylor Swift-Konzert, für das meine Tochter beschloss, ein Armband zu kreieren. Sie gab es mir, als ich abreiste. Also habe ich versprochen, es zu tragen und zu versuchen, es nicht zu verlieren, während ich hier draußen bin.“ William feierte seinen 42. Geburtstag beim Taylor-Konzert und wurde beim „Papa-Tanzen“ gesehen. Neben einem Selfie mit der 34-jährigen Pop-Ikone, Catherine und ihren beiden ältesten Kindern schrieben sie auf ihrer Instagram-Seite: „Danke Taylor Swift für einen tollen Abend!“