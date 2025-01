Stars Prinz William: Er möchte „wieder mit dem Boxen anfangen“

Prince William boxing at Centrepoint - January 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2025, 14:00 Uhr

Prinz William sprach darüber, dass er darüber nachdenken würde, „wieder mit dem Boxen anzufangen“.

Der Prinz von Wales hat am Dienstag (21. Januar) die Centrepoint-Basis in London besucht, wo er mit den jungen Menschen, die von der Obdachlosenhilfe unterstützt werden, Tischfußball spielte und Schattenboxen machte.

William habe besonders viel Spaß beim Sparring-Boxtraining gehabt, das von der Boxwise Foundation organisiert wurde, einer Organisation, die mit benachteiligten Menschen zusammenarbeitet und das Ziel verfolgt, Bandengewalt und Messerkriminalität zu reduzieren. Berichten der ,Daily Telegraph‘-Zeitung zufolge bekam William von Trainer Charlie Beatt ein Paar Boxhandschuhe geschenkt und sagte: „Ihr seht so aus, als wärt ihr schon Profis!“ Nachdem er eine Reihe von Übungen mit fünf jungen Menschen absolvierte, verriet der Prinz: „Ich komme schon ganz schön ins Schwitzen.“ Der Prinz gratulierte dem Trainer und fügte hinzu: „Vielleicht werde ich wieder mit dem Boxen anfangen! Es ist schon eine Weile her, eigentlich schon lange, aber es ist echt harte Arbeit.“ Während seines Besuchs sprach William, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum als Centrepoint-Schirmherr feiern wird, mit jungen Menschen, die von der Hilfsorganisation unterstützt werden.